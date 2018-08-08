紀念幣MacCoin在大陸遭網路炒作 一套要價最高人民幣3000元

麥當勞 (McDonald's) 為慶祝經典產品大麥克誕生 50 週年，自 8 月 2 日起在全球超過 50 個國家，發送逾 620 萬枚 MacCoin 紀念幣。MacCoin 沒有交易價值，也和數位貨幣毫不相關，不過卻能在網路上成為拍賣的新寵。

據大陸媒體報導，中國麥當勞在 6 日起贈送 MacCoin 紀念幣，吸引許多店門前大排長龍。這套紀念幣剛發出一個小時，價格在網上迅速炒高 30 多倍，最高的叫價人民幣 800 元一枚，一套更被炒到最高人民幣 3000 元，但無成交紀錄。

大陸拍賣網站炒作 MacCoin

本次送出的麥當勞幣共有 5 款，分別代表 5 個不同年代的特色。麥當勞強調，MacCoin 不能當現金使用，只能用於活動期間在麥當勞兌換一個免費的大麥克。

報導指出，上海有家網店開價人民幣 800 元一套，紀錄顯示已賣出 18 筆。店家指出，他們是直接與麥當勞餐廳訂貨，不用擔心缺貨和品質問題。而據稱，麥當勞在中國發行了 100 萬枚 MacCoin，在 8 月 6 日當天就已經送完。

麥當勞中國首席執行官張家茵表示，MacCoin 是全球首款用食物作為信用支撐的收藏幣，沒有現金價值。區別於比特幣等虛擬貨幣，MacCoin 麥幣是有實體的。

有網友表示，MacCoin 行銷策略遠遠大於收藏價值。如果喜歡收藏幣，就像有人喜愛收藏限量版球鞋、限量版可口可樂瓶的原理是一樣的，要有一顆平常心。

麥當勞這次之所以有推出紀念硬幣的構想，來自於大麥克在衡量購買力所起的作用。1986 年起，《經濟學人》開始使用大麥克指數 (Big Mac index)，做為各國貨幣購買力的比較基準，也以此評估該國貨幣是否被低估或高估。

以 2018 年數據為例，《經濟學人》指出，在英國大麥克為 3.19 英鎊，在美國為 5.51 美元，暗示兩國匯率比為 0.58，但兩國實際匯率比為 0.75，說明英鎊被低估 23.2%。同時，根據這種計算方式，69 元的大麥克與 5.51 美元相比為 12.52，暗示新台幣被低估 58.8%。