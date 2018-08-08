長時間憋尿小心中風、泌尿道感染！營養師4類好食預防

文／早安健康編輯部

泌尿道感染指的是人體內的整段泌尿系統的任何一處受到病菌感染，所謂的泌尿系統從上至下包括了腎臟、輸尿管、膀胱和尿道等等，男性則會再加上攝護腺，無論是哪一個部位的泌尿道感染，都會引起排尿方面的不適。

好發族群

營養師陳怡錞曾為文指出，夏天氣候悶熱，是泌尿道感染的好發季節，就醫患者人數暴增約 1 倍。由於女性生理構造的關係（尿道較短），罹患泌尿道感染的機會是男性的 8 倍，且不少女性朋友會一直反覆感染。

(1) 女性

(2) 懷孕女性

(3) 糖尿病患

(4) 患有攝護腺肥大或攝護腺炎的男性

(5) 性生活豐富的人：包括性交次數過多以及多重性伴侶

疾病症狀

泌尿道感染的症狀以排尿時的不適為主，上泌尿道感染的患者可能出現某些全身性的症狀。

(1) 排尿灼熱或疼痛

(2) 突然且強烈的尿意

(3) 頻尿

(4) 尿液混濁

(5) 尿中帶血

(6) 發燒：常見於上泌尿道感染

(7) 噁心嘔吐：常見於上泌尿道感染

(8) 腰背部兩側疼痛：常見於腎臟部位的泌尿道感染

成因治療

泌尿道感染的感染源通常是細菌，因此抗生素治療是不可或缺的。

(1) 抗生素治療

(2) 雌激素藥物：常用於停經後的女性，因為雌激素會降低泌尿道感染的機率

(3) 飲用充足的水份以增加排尿：排尿有清洗尿道而防止感染的作用

(4) 盡量避免憋尿

(5) 避免擁有多重性伴侶和降低性交頻率

夏季是泌尿道感染好發的季節，許多人因為工作繁忙，長期憋尿，再加上夏季水分流失速度更快，導致泌尿道感染的機率大幅上升。但這不代表冬季就不會發生，若是有憋尿習慣，無論季節為何，都容易引發泌尿系統的問題。

台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫師曾受訪表示，若經常憋尿，會讓毒素一直留在體內，長期下來不僅會讓膀胱無力，且容易造成細菌感染、發炎，甚至導致腎臟永久性的傷害，宜小心留意避免憾事發生。

食療養生專家王明勇也指出，台大醫院發表在《美國生理期刊》的研究說明，長時間憋尿會影響血壓，進而增加中風風險。有高血壓的人，憋尿顯然是件很危險的事，年長者及糖尿病患等心臟病高危險群更不能憋尿！因為長時間憋尿後，要解尿時，在副交感神經作用下，血管也會跟著擴張，血壓突然急遽下降，可能傷及心臟、因此昏倒。

預防保健

如何預防泌尿道疾病？醫師建議，平日預防方法就是多喝水、不憋尿！一天最少喝水一定要 1000c.c 至 1500c.c 以上，維持每日排尿量 1500c.c 左右，讓尿液保持清澈，淡黃色狀，養成良好的飲食及排尿習慣才是最佳的保養之道。

1、多喝水，每天最基本要 1500cc 的水分

2、養成良好排尿習慣，盡量避免憋尿

3、觀察尿液，應保持清澈、淡黃色狀

4、規律作息、飲食均衡，保持良好的免疫力

預防泌尿道感染的飲食

營養師陳怡錞撰文指出，平日飲食可補充含有「益生菌、前花青素、維生素 C 及硫化物｣的食物。

益生菌

例如無糖優格、韓式泡菜等，可補充腸道好菌，降低泌尿道感染的機率。

前花青素

例如蔓越莓、洛神花等，可降低尿液 PH 值，減少細菌附著在泌尿道，其中又以蔓越莓的「A 型前花青素」效果較好。

維生素 C

例如奇異果、芭樂、柑橘類等，維生素 C 能夠保護黏膜上皮細胞，維持泌尿道組織健康。

硫化物

例如大蒜、洋蔥、白蘿蔔等，有助於殺菌，預防感染。



來源：《早安健康》 2018 年 8 月

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