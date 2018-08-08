台灣創客遍地開花 ?西進創業逾9000人次

文╱陳育晟

大陸各大城市紛紛祭出創業補助、政策紅利，吸引台灣創客一批批西進，但機會背後也潛藏風險，西進前應先全盤考量，做好心理準備。

7 月 15 日，上海天氣燠熱難耐。王樂飛、李群高、張曉明三位大陸新銳設計師，正在閔行區的麥可將文創園區講解創意包裝心法，台下坐滿了來自兩岸三地的聽眾。

這裡是海峽兩岸青年就業創業基地，是今年 5 月得到大陸國台辦最新認證的 22 個示範點之一。

麥可將文創園區文創總監劉亦展表示，該園區已近 60 組台灣團隊進駐，全都從事文創、設計，入駐免繳費用。到目前為止，像這樣鎖定台灣青年的創業基地，全大陸已有 75 個。根據國台辦統計，截至 2017 年底，已入駐或服務各基地、示範點的團隊共 1900 家、逾 9000 人次。若加上今年上半年又增加的 22 個基地，赴大陸創業的台灣人又更多了。

為什麼台灣創客一批批西進？大陸各大城市祭出創業補助，應是主因之一。

誘因 1〉給台灣人補助不手軟

來到上海金山區的海峽兩岸青年創業基地（以下簡稱金山基地），這裡是 2015 年最早一批獲國台辦授牌的孵化空間。由於地處郊區，離上海市中心車程一小時，一開始被戲稱「蚊子館」，但近來進駐團隊已多起來。

上海金山基地：辦公空間免租金一年

上海金山基地提供的辦公空間，一年免租金、金山區住房補貼三到五個月（每個月人民幣 1500 元）、從公司查名到登記，一條龍服務。

近三年才創業、今年 28 歲的城市小農執行長廖子瑄，出口台灣有機水果往大陸，笑稱自己是「金山天字第一號」。2015 年，她從新聞得知金山基地成立，提供誘因，立即買了機票到上海。

那時金山基地才剛開始，還沒有網站，連地址都不知道的她，天還沒亮就從上海市區搭公車往金山，卻在下午 1 點才找到基地。

「我在會議室等，進來五、六個人，聯繫窗口竟是書記，嚇死我了！」廖子瑄表示，不只享有補助，把台灣水果賣進大陸，還得申請食品流通證、貿易證，並找到冷藏倉儲，書記非但沒擺架子，還一一為她解決難題，讓她很感動。

北京創業公社：辦公空間三個月免租金

來到北京創業聚集地中關村，街上的行人、咖啡店裡的客人，不少都是創業家。響應國家扶持創業的政策，大陸國企首鋼集團也在中關村設立了創業孵化空間，名為「創業公社」。

就在這一間間新創公司雲集的創業公社裡，有一個小空間，掛上「台灣驛站」招牌，也是獲國台辦授牌的兩岸青年創業點。這裡提供台灣新創團隊入駐前三個月免租金，若得到創業公社推薦，也可免費參與投融資諮詢。

坐鎮這裡服務的，是來自台灣高雄的創業公社港澳台及國際事業部總監鄭博宇。

三年前鄭博宇受聘到此，不少台灣創業者經常來找他串門子，一起喝茶聊天，提出各種疑難雜症，希望鄭博宇解決，他笑說自己像廟公。

他表示，這裡並非什麼團隊都收，過去已有 200 個台灣團隊找上他，符合入駐資格的只有 1∕4。

「必須符合三個維度之一，」他說，例如必須曾在大陸就業或求學、在台灣已有基礎，再到大陸創業、或是曾在創業大賽得名的團隊。

來自台灣苗栗的趙翌捷，就是入駐過台灣驛站的創業者。他畢業於人民大學國際經濟與貿易系，2015 年，以自己和太太的姓為名創立「趙顧酵素」，把台灣製蔬果酵素銷往大陸。設點在這裡，讓他省下不少費用，也得到專家指導，決定主打台灣品牌高 CP 值，才逐漸在二、三線城市開紅盤，去年營收首度突破人民幣百萬。

目前，他已把辦公室遷到中關村另一側大樓，但仍和創業公社保有密切聯繫，鄭博宇仍不時為趙翌捷對接適合的合作機會。

東莞松山湖：20 萬人民幣補助幫開路

場景再轉到東莞松山湖海峽兩岸青年創業基地（以下簡稱東莞松山湖）。

東莞松山湖堪稱是全大陸補貼手筆最大的青創基地，給予創業者人民幣 5 至 20 萬元不等的啟動基金，註冊通過後，第一個月給 70％，半年後給 20％，一年後給 10％，全都免還。此外，還有兩年免費辦公空間、公寓，及參展經費 20％補助，但每年補助上限不超過人民幣 5 萬元。

一位創業圈人士觀察，大陸創業基地多是「後補貼」，也就是入駐後隔一段時間再申請補助款，但東莞松山湖是入駐就可先領到補助款。

「以台灣青創來講，那裡條件最好，而且（補助發放）最快，」去年 11 月進駐東莞松山湖的紫克科技總經理洪仲昀證實，他就成功申請人民幣 10 萬元補助款，即便後來他的客戶主要在華中地區，迫使他必須把重心遷往上海，但松山湖仍分期支付補助款。

誘因 2〉兩岸創客同享優惠待遇

除了創業基地與示範點提供的補助外，大陸各大城市為了鼓勵創業，也端出其他誘因，均是台灣創客可以享受的資源。例如距離中關村約 40 分鐘車程的溫泉鎮，由溫泉鎮政府、北京康美新農公司出資建了一大片公寓大樓，共 2772 套公寓，必須是審核過的創業者才能入住。

台灣創客、網路命理服務商桃桃喜 App 的產品長吳明光就住這裡。每間房至少 20 多平方公尺（約 7～8 坪），衛浴、烹飪設備、洗衣機一應俱全，政府補貼 50％房租，補貼後，小套房月租人民幣 1500 元，兩房一廳月租 2500 元，比外面便宜一半。

創業後搬到這裡的台灣創業青年、犬客執行長林沄表示，這裡給大陸人更優惠的價格，小套房月租 1165 元，兩房一廳月租 1800 元。每間新創公司可在此申請 10 間房，若不夠還可以再申請，供員工居住（不限台灣人）。

誘因 3〉環境氛圍 人脈帶來金脈

到大陸創業，除了可享政策紅利，還有環境吸引力。「創業能不能成功，看接不接地氣。接不接地氣，看有沒有人脈，人脈會帶來金脈，」這幾乎是每個台灣創業團隊到大陸的心聲。

艾塔科技、創塊文創創始人暨執行長黃忠聖便善用大陸充沛資金、人脈的氛圍。北京航天大學碩士的他，碩士班時期就想創業，但因人脈仍不厚實，先到台資企業工作兩年多。

當年他在公司上班時，做的是散熱器研發，和他後來用 3D 列印積木創業無關，但零組件供應商仍有重疊，使他得到創業的關鍵人脈。

黃忠聖入選今年 7 月 10 日登場的第三屆京台青創大賽總決賽，雖沒得名，但得到和投資人自我推薦的機會，並依投資人反饋，調整產品及商業模式。

但近來台灣輿論大肆渲染大陸的補助、政策紅利，使這些創業基地、示範點也出現奇怪現象。不少創業者打電話詢問的第一句話就是，「你們給多少補助？」

過度渲染創業補助而衍生的亂象，大陸政府也很苦惱。上海社會科學院台灣研究中心執行主任盛九元表示，「不是給你一個條件，你就可以成功，」曾在不少孵化空間看到台灣創客失敗案例的他強調，應該要創造適合創業的氛圍，提高成功率，而不是強調補助。其實在大陸創業並不容易。北京創業基地之一的華燦工場運營經理許成美表示，創業成功與否絕非一時政策，而是市場現實。

風險 1〉法令繁雜

今年才在人潮川流不息的新中關購物中心開設首家「瘋老闆爆汁烤腸」的台灣人酆尚寬坦言，他為了開這家不到十坪的小吃店，光工商、消防、食藥三大領域的法令，就讓他花了不少心力。

「這裡，一個攤位可能都是幾百人在搶，」他只能耐心把法條弄清楚，否則很容易就被取代。

風險 2〉辦公室租金成本過高

根據美國不動產商魏理仕集團（CBRE）調查，全球辦公室租金最貴的 20 個區域中，大陸就有 4 個，包括排第三的北京金融街、第五的北京中心商業區、第 11 的上海浦東、第 15 的上海浦西。

從事 VR（虛擬實境）內容開發的量素科技創始人吳宗鑫就有切身之痛。2016 年，量素科技在上海成立，想盡辦法在長寧區租了價格最低（每月近人民幣 3 萬元）的辦公室，還為了省錢，把牆壁全都漆成綠色，方便做虛擬特效。

但 VR 市場還不夠成熟，入不敷出。吳宗鑫原本想把辦公室遷到住家，但他深知，若把辦公室設在住家，一定招不到人才，只能咬牙苦撐下去。

2017 年，他參加大陸 VRCore（硬核虛擬現實開發者大賽），拿到最佳潛力獎，終於知名度大開，遷到由台資大隱企業開設的青創院，這裡不收辦公室租金，把協助台灣青年創業視為社會企業責任，吳宗鑫與量素科技才安然度過成本風暴。

風險 3〉客戶合約精神不佳

大陸人較缺乏合約精神，也是創業風險。

曾為不少國際品牌操刀時尚秀的育吉國際貿易品牌總監盧秋男，特別有感。他說，先進國家的規則是，模特兒若接工作，必須透過經紀公司，但在大陸，模特兒私下違約接案的情形很普遍，若公司提訴訟，這些模特兒往往逕自到別的城市發展。

「大陸太大了，我今天在上海做不下去的話，就跑到成都去做，」他說，以前「違約就落跑」很常見，是因為系統資料庫都沒有連線，直到最近狀況才改善。到大陸創業，有機會也有風險，為何台灣青年仍甘願西進？「快窒息」的台灣新創空間應是最大推力。

今年 6 月和碩董事長童子賢出席台北國際電腦展時就批評，主管機關的防弊心態濃、當官姿態足，卻缺乏興利態度和服務精神，無怪乎閒置資金不願投資新創，市場一片窒息感。

在大陸厲行「大眾創業、萬眾創新」，紛紛為台灣人提供一站式服務時，台灣新創若還在官僚的悶環境打轉，人才西進恐怕勢不可擋。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 8 月

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