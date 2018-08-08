佔據死亡人口¾，十大死因原來都與「缺氧」有關！

文／早安健康編輯部

體內有足夠氧氣，才有充足的能量支撐人體活動。氣不足，除了直接影響各生理機能，更會使血液滯凝難行，引發程度不一的發炎反應，甚至惡化為致命疾病！根據最新統計，國人 10 大死因佔據超過 76.8% 的標準化死亡率，而這些病症都與缺氧有關。

NO.1 癌症／標準化死亡率：27.7%

缺氧是致癌的關鍵！《氧生：21 世紀最有效的防癌新革命》指出，當我們因呼吸、汙染、壓力、肥胖等問題使身體缺氧，細胞在燃燒不完全的情況下會產生大量的活性氧自由基，攻擊人體的正常細胞，導致細胞「癌化」並大量增生。

NO.2 心臟疾病／標準化死亡率：12.1%

呼吸不調恐造成循環障礙，使各組織器官在缺氧的狀況下，引發全身性的功能障礙，影響的範疇當然也包括心臟。加拿大研究則指出，心臟衰竭的患者若合併睡眠呼吸中止症，經過治療後可以改善心臟功能至少 10%。（高血壓性疾病除外）

NO.3 肺炎／標準化死亡率：7.1%

日本中西名醫師今井一彰提出，用嘴呼吸，空氣沒有經鼻腔過濾而由口腔直接被吸入，病菌、異物直接附著於咽喉部，甚至直接吸入肺部，恐誘發呼吸道感染。

NO.4 腦血管疾病／標準化死亡率：6.9%

大腦重量雖只佔人體總合的約 2%，卻占了體內氧氣消耗的 20%，比起身體的其他細胞需要更高的代謝率，若無給予足夠的氧氣，就會導致細胞死亡。發表於《臨床睡眠醫學期刊》的澳洲研究則指出，中、重度阻塞型睡眠呼吸中止症患者，中風機率會比一般人高出將近 4 倍！

NO.5 糖尿病／標準化死亡率：5.8%

同理，當呼吸不調降低免疫力，恐傷害胰臟功能，引發糖尿病。另外，若因呼吸過淺使交感神經持續作用，便會抑制胰島素分泌，大幅增加罹患糖尿病的風險。

NO.6 事故傷害／標準化死亡率：4.2%

王剴鏘醫師在其著作《補氧不生病》一書指出 ，腦部對缺氧極其敏感，當我們處於輕度缺氧時，便會出現疲倦、無法集中注意力、記憶力下降等症狀。試想，當我們處在體力不足、注意力不集中的狀態，是不是特別容易發生意外呢？

NO.7 慢性下呼吸道疾病／標準化死亡率：3.9%

慢性下呼吸道疾病主要是指慢性阻塞性肺病（COPD），症狀包括慢性咳嗽、喘不過氣等。台灣慢性阻塞性肺病學會建議，除了戒菸之外，學會腹式呼吸，才能有效減少呼吸頻率、增加潮氣容量，促進健康並舒緩不適。

NO.8 高血壓性疾病／標準化死亡率：3.4%

除了心血管病變引起高血壓外，體內缺氧也是致病因子之一。王剴鏘醫師指出，當身體組織缺氧而造成能量短缺，身體會設法增加血液供應量，使心臟必須加強推力，造成一時性的高血壓。

NO.9 腎炎、腎病症候群及腎病變／標準化死亡率：3.0%

體內缺氧恐導致腎功能衰竭，引發腎炎以及各式病變，並破壞刺激骨髓造血的功能，使得紅血球數量不足，血液的攜氧力將更為孱弱。

NO.10 慢性肝病及肝硬化／標準化死亡率：2.7%

呼吸方法錯了會導致免疫力降低，若影響肝臟可能會引發肝炎。當病毒性肝炎持續惡化，便會進一步導致肝硬化，肝硬化的腹水會讓呼吸更加困難，嚴重者更可能導致呼吸衰竭。

標準化死亡率：標準化死亡率是將兩國或兩地不同性別、年齡、城鄉、所得、職業、婚姻、種族等項組合，化成為同一的基礎，用以剔除其人口在組合上之差異，俾可受到純正而客觀的比較。此處所用的標準化死亡率是以 2000 年 WHO 世界標準人口為基準的死亡率。

來源：《早安健康》 2018 年 8 月

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