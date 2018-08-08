英特爾不坐以待斃 晶片升級力抗 AMD

英特爾資料中心負責人表示，英特爾將於週三 (8 日) 推出新的計畫，將透過新的記憶體技術升級現有晶片，因應來自 AMD 和其他公司的競爭。

晶片製造業者英特爾 (INTC-US) 昨 (7 日) 小漲 0.81 %，來到每股 49.70 美元。

英特爾昨小漲 0.81 %，來到每股 49.70 美元。

目前市場紛紛認為，美商超微 (AMD) 推出的 7 奈米製程晶片將會搶下英特爾明年市占。英特爾在 2019 下半年才推出 10 奈米晶片，AMD 在 2018 下半年就已經投入奈米晶片量產，AMD 似乎確保了 2019 年的領先優勢。

英特爾資料中心主管 Navin Shenoy 表示，我們準備好了，很興奮也很渴望迎接挑戰。

Shenoy 表示，週三 (8 日) 將推出英特爾的計畫，因應 AMD 和其他公司的競爭。該計畫將 CPU 與其記憶體晶片、半自訂晶片與軟體整合在一起，並調整人工智慧 (AI) 能力，提供比 Nvidia 更具市場競爭力的產品。

另外，明年還要將處理器與新的記憶體晶片技術 ─ Optane 進行配對，這是目前優於其他同業的獨家技術。

Shenoy 強調，英特爾的收入在於 AI 等快速成長的領域，雖然英特爾 10 奈米製程預料會為英特爾打了一劑強心針，但量產出貨時間將在 2020 才開始。如果公司專注於改善現有晶片 (14 奈米製程)，獲利成長將能超出預期。

分析師皆表示，英特爾 10 奈米製程速度會比較慢，看好 AMD 明年的領先優勢。

VLSI 研究公司 Dan Hutcheson 表示，雖然英特爾在晶片競賽中落後 (AMD)，但該公司處理器銷售不錯，從現在至 2020 年，英特爾不太可能在資料中心失去主導地位。

然而，Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 認為，英特爾多年來吹捧自己的晶片製程能力，但結果卻無力挽回。Rasgon 將英特爾列入「劣於大盤表現」的評等。