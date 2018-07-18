沒谷歌不行.. 當機造成寶可夢、Snapchat暫時下線

谷歌 Alphabet (GOOGL-US) 雲端平台週二 (17 日) 出現了大問題，並影響了幾個主要的網站和應用程式，如包含了 Google 域名的網站，如 Breitbart 新聞和 Drudge 報告，以及谷歌雲平台上託管的應用程式，包括社群媒體 Snapchat (SNAP-US)、Discord 和音樂串流商 Spotify (SPOT-US)。

此外，受影響的其他應用包括 Agile CRM、Instapage、Pivotal Tracker、Sourcegraph、和著名網遊 PokemonGo。

寶可夢下線 / 圖：推特

谷歌的雲狀態儀表板顯示其 App Engine、雲網路、和堆棧驅動程序中斷。谷歌在一份聲明中提到，意識到影響某些服務的問題，團隊正在積極調查中。

雖然 Breitbart 和 Drudge 最後恢復運行，但谷歌表示，應該在美國時間下午約 4 點左右為所有用戶解決 Google Cloud Platform 服務的問題。

谷歌股價目前未受影響，週二收盤股價上漲 1.38% 來到 1213.08 美元。Snapchat 股價也同樣未受影響，股價週二上漲 2.68% 來到 13.42 美元。

谷歌股價日線趨勢圖

據了解，谷歌正擴充其互聯網的業務範圍，該公司正在鋪設一條長跨大西洋的電纜，以幫助客戶提供更優質的服務。

該項目於週二 (17 日) 宣布，以第一屆諾貝爾和平獎獲得者 Henri Dunant 命名，預計將於 2020 年底上線。

這條電纜將從美國的弗吉尼亞海灘連接到法國大西洋沿岸，該公司稱它將增加網路容量，補充互聯網上最繁忙的路線之一。