新日光Q2虧損持續收斂 每股虧損0.39元

太陽能電池廠新日光 (3576-TW) 今 (7) 日公布第 2 季財報，第 2 季雖受到中國六一新政影響，但新日光對中國出貨比重已偏低，稅後虧損 4 億元，較上季與去年同期虧損收斂，每股稅後虧損 0.39 元。

新日光第 2 季合併營收 28.46 億元，季增 13.19%，年增 28.23%，毛利率 - 10.41%，較上季與去年同期衰退，營益率 - 20.73%，較上季與去年同期分別增加 0.38 與 9.76 個百分點；稅後虧損 4 億元，較上季與去年同期虧損收斂，每股稅後虧損 0.39 元。

新日光上半年合併營收 53.6 億元，年增 22.35%，毛利率 - 8.95%，較去年同期的 - 20.38% 大幅成長，營益率 - 20.91%，同樣也較去年同期的 - 41.36% 大幅成長；稅後虧損 10.41 億元，較去年同期收斂，每股稅後虧損 1.02 元。

新日光表示，第 2 季雖受到中國六一新政影響，但這波跌價影響最大的是多晶產品，且新日光對中國市場出貨比重已相當低，且配合集團策略轉型，已朝向高效單晶電池、模組產品及太陽能電廠發展。

展望後市，新日光指出，未來將受惠於中下游垂直整合度提高及轉型成效，營運遭受市場供需失衡的衝擊程度，將逐漸減少，可望逐步擺脫過去台灣太陽能廠商以代工製造為主的營運模式，且電廠業務可望持續成長，將作為新日光電池與模組的有效出海口，創造穩定獲利。