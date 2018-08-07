緩解經濟趨緩擔憂 傳中國將再推穩定投資成長與信貸支持政策

中國官方媒體中國日報今 (7) 日發文指出，由於外部挑戰不斷增加，有國家發改委官員透露，很快就會推出穩定投資成長與信貸支持政策。無獨有偶，中國人行貨幣政策委員馬駿今天也指出，為了提高結構性去槓桿的精準度，考慮進一步完善定向降準和 MPA 措施。

據報導，中國政府將推出穩定投資增長和信貸支持政策，強化對基礎設施建設的支持力到，緩解外界對經濟增速趨緩的擔憂。文中更引述一名國家發改委官員談話，指上半年地方投資意願依舊低落，原因包括上半年忙著降低地方政府債務風險，並加強對基礎設施項目的品質監督，加上流動性也相對緊張。強調政府方面已意識到這點，將會推出更多鼓勵投資的文件。

報導指出，鑒於外部挑戰不斷增加，加上為了提振國內需求，中國官方認為穩定投資成長是促進經濟增長的可行之舉。NSB 資深經濟學家潘建成指出，預計接下來民間投資將發揮關鍵作用。更強調，中國官方這回推出另一輪刺激時，得避免導致產能過剩、推高債務水準。

就在同一天，人行官員馬駿也在接受新華社旗下的《中國金融信息網》專訪時指出，目前當前阻滯貨幣政策傳導機制的影響因素變多，指人行把流動性注入銀行體系後，受到資金供、求雙方意願和能力的制約，信用擴張受到供給端和需求端多重約束，金融體系「有錢」難以運用出去，也難以用到最需要的地方。

馬駿指出，由於金融機構和市場的風險偏好下滑，中小企業、民營企業與環保企業在這一輪調整中，融資難度大幅上升，有的民營企業甚至得找國有企業合資，才才能獲得融資和享受「隱性擔保」。

對此馬駿強調，會繼續疏通貨幣政策傳導機制，提高「結構性去槓桿」的精準度，還會考慮進一步完善定向降準和 MPA 的措施，提高對這些企業的再貸款、擔保和貼息的力度，支持中小企業集合債的發行，適度擴大貸款抵押品範圍，進一步明確資管新規的過渡期安排。

在官方接連喊話下，中國股市今天強勢反彈，三大股指上演 V 型反轉，均大漲近 3%，兩市合計成交超過人民幣 3100 億元，行業類股全線收紅，只有 100 多隻股票下跌，市場做多氛圍回暖。上證指數收報 2779.37 點，漲 2.74%，深証成指收報 8674.03 點，漲 2.98%，創業板指報 1479.44 點，收漲 2.68%。