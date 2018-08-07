A股底部在哪？分析師：若連串利空 恐跌破2400大關

中國股市相對於債市的便宜程度已降至兩年新低，隨著投資人大舉買入債券，股票還會再更便宜。甚至有分析師警告，接下來若有一連串利空，A 股恐跌破 2400 大關。

外電報導，近來 A 股持續走跌，上證綜合指數收益率來到 7.6%，與 5 年期 AAA 評級企業債收益率差距擴大到 2016 年 3 月以來最高。對此分析師認為，上述趨勢短期內不會有變化，隨著中國政策轉趨寬鬆，投資人會繼續大舉買入債券，股市則因風險篇好減弱和經濟趨緩的擔憂，遭投資人敬而遠之。

領望 (深圳) 投資管理的基金經理熊贇指出，股市總體來說缺乏正面因素，可能繼續目前態勢。至於債券方面，企業債表現可能超越國債和準國債，畢竟後者今年已經漲太多了。

圖自彭博

上証綜合指數從年初至今已跌了 18%，在全球市場中表現墊底。反觀債市仍延續前兩季的漲勢，中國官方近期一連串刺激措施，讓公司債過去短短一個月內就趕上國債表現，截至昨日為止，上証綜指與企業債收益率相差 3.43 個百分點。

綜觀從股市到債市的輪動，對中國人行來說是有利的。如此一來，人行不必調低政策利率，就能壓低債券收益率。在內部有去槓桿政策持續發酵，外部有貿易摩擦對中國經濟構成挑戰下，預估接下來資金還會再流向債券。

至於 A 股方面，目前上証指數本益比 13 倍，創下三年半新低。昨日上証指數更延續四天來走勢，一舉跌至 2016 年 2 月以來最低點。至於眾人關心的底部究竟在哪？太平洋證券首席市場分析師季曉雋認為，很可能會在在 2650 點 - 2550 點 - 2400 點左右或區間構築底部。更指出，即使機率不高，但若在一連串利空消息影響下，上証指數甚至可能跌破 2400 點。

他指出，GDP 與股市往往有緊密關聯性。以 2016 年 1 月為例，當時上証指數最低下探 2638 點，當年 GDP 增速為 6.7%；如今 2018 年 GDP 增速預計在 6.5-6.7% 左右，和 2016 年比起來相當或稍低一點，因此上証指數見到 2650 點 - 2600 點左右或下方也不意外。

他更指出，從資金流、盤面量價關係配合、許多績優股尚未出現恐慌性殺跌、多頭未死、恐慌性情緒、上市公司增持數量等方面看，認為前期低點的 2691 點，快則 1-2 天，慢則幾天後就會被擊破。

季曉雋表示，根據黃金分割線和百分比線分析，上證指數可能跌到 2600 點 - 2550 點 - 2400 點左右或下方。2015 年 6 月上證指數的最高點是 5178 點。5178 點 0.5 的分割位是 2589 點，5178 點 - 1849 點的 0.191 分割位是 2485 點，2400 點是整數關卡。