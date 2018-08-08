中國7月進出口成長趨緩 分析師：還會再下探 但空間有限

中國海關總署今 (8) 日公佈，7 月以人民幣計價出口年增 6%，進口年增 20.5%，貿易順差為人民幣 1770 億元。在貿易戰進行的當下，中國 7 月以美元計價出口年增 12.2%，預估為 10.0%。經濟學家表示，儘管中國 7 月份進出口成長速度溫和趨緩，但強調外部需求依舊強勁，國內房地產投資堅挺，看好前景依舊樂觀。

中國 7 月國出口總值為人民幣 2.6 兆元，成長 12.5%。其中，出口人民幣 1.39 兆元，增長 6%；進口人民幣 1.21 兆元，成長 20.9%；貿易順差人民幣 1769.6 億元，大幅縮小 42.6%。

瑞穗證券經濟學家沈建光指出，儘管中國 7 月貿易成長速度趨緩，但由於美國和歐盟的需求依然強勁，加上中國房地產投資仍堅挺，前景依然樂觀，預計 7 月進口和出口增速趨緩可能只是暫時的。

至於今年前 7 個月，中國貨物貿易進出口總值人民幣 16.72 兆元，比去年同期成長 8.6%。其中，出口人民幣 8.89 兆元，成長 5%；進口人民幣 7.83 兆元，成長 12.9%；貿易順差人民幣 1.06 兆元，縮小 30.6%。

其中最受矚目的中美貿易總值為人民幣 2.29 兆元，成長 5.2%，佔中國外貿總值的 13.7%。其中，中國對美國出口人民幣 1.66 兆元，成長 5.6%；自美國進口人民幣 6250.1 億元，成長 4.3%；對美貿易順差人民幣 1.04 兆元，擴大 6.4%。

分析師認為，中國出口將繼續受益於外部需求，但長期居高不下的貿易順差、尤其是對美國的順差，可能讓兩國之間的貿易關係更為緊張。凱投宏觀經濟學家 Julian Evans-Pritchard 指出，中國主要貿易夥伴前景看好，預計出口成長速度再下探的空間相對有限；但考慮到政策收緊給內需帶來的不利風險增強，預計未來中國的進口成長速度仍可能進一步趨緩。

美國最新宣佈，從 8 月 23 日起，將對共 279 項總值 160 億美元的中國商品，課徵 25% 的關稅，對此中國方面尚未做出回應，目前外界正在觀望，中國是否會順勢宣佈上週五對美國 600 億商品加徵關稅的舉體實施日期作為反擊。

消息公佈後，中國股市今日表現還算平穩，處在低位震盪。上証指數至午盤報 2770.49 點，小跌 0.32%。一早八點多，離岸人民幣一度升值衝高到 6.8012，隨後回落，至截稿為止小貶 0.1173% 報 6.8252。

據國際貨幣基金組織 (IMF) 研究顯示，貿易政策的調整對於貿易失衡並無法持產生明顯影響，強調美國貿易逆差的根源不在貿易本身而在於宏觀經濟。 IMF 首席經濟學家 Maurice Obstfeld 指出，美國的減稅增支等財政刺激政策將帶動美國更快升息、美元走強，最後反而會讓貿易逆差進一步擴大。呼籲中美雙方「各退一步」，在多邊層面進行協商。