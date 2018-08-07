嚴懲違法行動支付 人行開出上億元天價罰單

中國行動支付蓬勃發展，應運而生的非法支付行為也引來人民銀行嚴懲，更一舉開出天價罰單，光是三個機構就被罰了近人民幣 1 億元，至於中國行動支付龍頭之一的支付保寶，也因違反業務規定，吃下人民幣百萬元罰單。

《21 世紀經濟報導》，人行最新公佈的行政處罰訊息中，以國付寶、聯動優勢、銀盛支付這三家機構最受矚目，其中，國付寶、聯動優勢因為非法交易提供支付服務等，分別被罰約人民幣 4646 萬元、人民幣 2640 萬元；銀盛支付因違反支付結算管理規定，被罰約人民幣 2248 萬元。

其中，國付寶和聯動優勢是因為沒有採取有效措施與技術，對境內網路特約商家交易進行檢查。被罰最重的國付寶，更對身分不名的客戶提供服務與進行交易，這對目前普遍推動實名制的中國而言可說是犯大忌。聯動優勢對特定商家審核不嚴、部分支付帳戶未達實名制認證要求等遭處罰。銀盛支付則是因違反支付結算管理规定，遭警告並罰款。

三家機構被罰金額加起來上看人民幣上億元，中国支付網創始人劉剛指出，這三張千億元罰單背後反映的訊息，是人行在向市場傳遞，違法賺的金額不管多少都會被沒收，還會在此基礎上給予一定倍數的罰款，警告支付機構不要抱持僥倖心態。

值得注意的是，中國行動支付龍頭之一的支付寶，也因違反支付業務規定，被處以罰款人民幣 412 萬元。對此螞蟻金服相關人士表示，支付寶已經在第一時間啟動整改計畫，強調多數事項已經改正完畢，並獲監管認可。