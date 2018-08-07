精測預期Q3營收成長且優於去年同期 DDR4測試板最快Q4量產

晶圓測試板廠中華精測 (6510) 第三季展望，公司預期營收將會成長，並優於去年同期，但季增幅度目前尚不明朗；而為了擴充業績來源，總經理黃水可宣布跨足 DDR4 測試板，最快第四季量產，明年業績貢獻度進一步擴大。展望第三季，總經理黃水可提到，依照往年慣例，預計第三季營收會優於第二季，但因為目前市場可見度不高，客戶端進度也有遞延，為此，還無法評估第三季營收的季增幅度，但可以確定今年第三季營收會優於去年同期，到了今年第四季，業績則會較第三季下滑。



此外，針對 7 奈米部分，黃水可透露，目前已經進入大量產階段，客戶也不只一家。至於手機用 AP 晶片方面，黃水可表示，兩大陣營大廠都是精測客戶，而且兩大陣營的旗艦機，訂單精測都已經到手。



另外為了擴充營收來源，精測今日宣布正式跨足記憶體測試領域，目前以供應 DDR4 與 LP DDR4 的晶圓偵測用晶圓測試板，現階段還在驗證，最快今年第四季可以量產供貨，明年擴大業績貢獻度。



就 5G 晶片測試端，黃水可提到，公司在手機 AP 一定不會缺席，而伺服器、基地台也會有所涉略，預計明年 5G 可望進入小量工程驗證階段，2020 年 5G 小型區域商轉，2021 年 5G 可望進入量產階段。至於精測的新廠，目前 8 樓施工中，10 月底上梁。

