〈精測法說〉Q3營收戰新高 進軍記憶體領域Q4開始小量

探針卡廠精測 (6510-TW) 今(7)日舉行法說會，展望第 3 季，總經理黃水可表示，進入傳統旺季業績將持續成長，可望較去年同期增加，也將優於第 2 季，法人看好單季將再創新高，第 4 季則進入傳統淡季，營收估較第 3 季下滑，但市場多認為，部分客戶訂單遞延出貨，因此營收季減幅度將較過往收斂。

精測也切入 LPDDR4 記憶體測試產品領域，目前正在驗證階段，他強調，進入記憶體領域，目的是分散營運風險，且市場數量大，對精測營運將有正面助益，預期最快第 4 季開始可小量貢獻營收，明年將逐步放量。此外精測也布局 LPDDR3 的客戶，同樣都在驗證階段。

黃水可強調，未來精測將著重包含 AP、記憶體與 ASIC，其中未來區塊鏈市場發展成形，智慧工廠的加密傳輸需求也將成長，將帶動更多晶片需求，精測客戶涵蓋主要 AP 晶片廠，若能切入並取得訂單，將有助營運表現。

在 5G 領域部分，黃水可強調，與幾大供應商持續接洽中，預期明年將進入小量測試階段，2020 年市場開始 5G 商轉，2021 年就會進入量產。

至於新廠進度，黃水可說，目前新廠 7 層樓已興建完畢，8 樓正在進行施工，一切都按照進度進行，最快 10 月底上樑。

精測第 2 季營運表現亮眼，營收 8.9 億元，季增 19.8%，年增 5.8%，毛利率 55.5%，營益率 29.5%，稅後純益 2.06 億元，季增 23.6%，每股稅後純益 6.28 元，創歷史次高紀錄。

精測上半年營收為 16.3 億元，也較去年同期微幅增加，毛利率 55.5%，也優於去年同期 55%，營益率 28.8%，年減 0.7 個百分點，稅後純益 3.72 億元，年減 5%，每股純益 11.36 元，略低於去年同期 12.73 元。