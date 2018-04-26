〈精測法說〉Q2是忙碌的季節 營運審慎樂觀 今年仍可維持成長

晶圓檢測廠精測 (6510-TW) 今(26)日舉行線上法說，展望第 2 季營運，總經理黃水可指出，依照過去經驗，第 2 季都是比較忙碌的季節，對營運仍審慎樂觀，全年也希望可以維持往年的成長趨勢。

黃水可表示，根據過去經驗，傳統第 2 季都是較忙碌的季節，法人預期整季營收可望較第 1 季成長，但受到蘋果需求放緩，成長力道仍受限。

對於全年，他強調，今年營收仍維持成長目標，也希望營運可以健康發展，而就整體市場而言，手機一年總量 15 億台，此數量沒有太大變化，也代表 AP 晶片需求仍穩定。

對精測而言，黃水可認為，較看好未來 5G 與 AI 的發展，尤其手機導入 AI 功能後，將能產生更多新價值，AP 晶片設計也將更複雜，有助精測營運。

在新建廠房進度部分，黃水可指出，目前已陸續完成設備建置，進度符合預期，依照原先規劃，新廠將在今年年底完成。

精測今年資本支出預期為 10 億元，其中包含營運、研發總部的初期興建成本，其中 4.5 億元將用於研發核心競爭力，投資機器設備。

精測第 1 季合併營收為 7.4 億元，季增 36%，年減 6%，毛利率 55.4%，季增 1.3 個百分點，年減 1 個百分點，稅後純益 1.67 億元，季增 48%，年減 11%，每股純益 5.08 元。

精測第 1 季營收中已有 79% 來自於 7 奈米，10 奈米降到 5%，12/14/16 奈米比重約 16%，20、28 奈米則為 0%。