經濟不錯的新興市場 跟緊Fed升息有助股市？

《彭博社》專欄作家 Shuli Ren 指出，在新興市場自身經濟基本面良好的情況下，央行若跟隨美國聯準會 (Fed) 的升息步伐 ，將有助於留住外資，資產價格可能會有較好表現，如菲律賓與印尼今年皆進行升息，此兩個國家的股市在 7 月為新興市場國家中表現最佳的，中國的股市則表現慘澹。

菲律賓與印尼股市在上個月表現良好

上個月，印尼雅加達綜合指數漲幅達 6.1%，菲律賓證交所 PSEi 指數上漲超過 9%。Ren 指出，印尼和菲律賓股市在今年初遭受重擊，所以近期的大漲，有一部分為谷底反彈力道，但另一部分也是歸功於央行升息的決策。

印尼央行在過去 3 個月將基準利率上調 1%，包含 6 月 29 日時，出乎市場預期將利率上調 50 個基點，澳盛銀行認為，央行會在下週再度上調利率 25 個基點至 5.50%。

菲律賓央行已在今年升息 50 個基點，並且預期在 8 月 9 日的會議，宣布再度上調利率 50 個基點。

部分市場人士則認為，印尼和菲律賓股市表現良好是因為他們較不受貿易戰威脅，此兩個的上市公司大部分業務集中於國內市場，且以服務為導向，野村證券估計這些上市公司來自海外的營收不到總額的 10%。

經濟基本面重要性

但該注意的事情為，不是所有跟隨聯準會升息的新興市場皆會有良好表現，前提為該國家的經濟增長需為穩健狀況。舉例來說，印尼公布的第 2 季數據顯示，GDP 年增 5.27%，為 4 年半以來最好的表現，高於分析師預期的 5.16%。

菲律賓統計局將在 9 日公布第 2 季 GDP 數據，穆迪 (Moody's) 預期經濟增長將稍微放緩至 6.6%，第 1 季為 6.8%。然而，穆迪對該國經濟仍保持樂觀態度，並預計經濟將保持強勁。

穆迪表示，歸功於海外勞工匯回國內的款項，以及穩健的勞動力市場，消費者支出處於健康狀態。政府持續推動基礎設施建設，因此投資將維持強勁，外部需求亦保持穩定。



新興市場面臨風險

貨幣貶值

當美元升值時，新興市場將承受壓力，外資在今年從印尼與菲律賓市場分別撤出 35 億美元和 13 億美元，為 10 年來最嚴重的外資出走，當時印尼盾和菲律賓比索分別下跌 6.3% 和 5.9%。

在上週，外資首度呈現 1 月以來的淨流入，然後在外資大幅回流之前，印尼盾和菲律賓比索需展現更強勁的穩定性。

日本央行彈性殖利率曲線控制

日本央行總裁黑田東彥於 7 月 31 日表示，將允許 10 年期日債殖利率在 0% 的水平，上下移動 0.2%，希望藉此改善日本公債市場的功能，這將有助於 QQE 政策更具可持續性。



此舉可能會對新興市場債券與美債造成壓力，因日債殖利率攀升，將吸引日本的長期投資者如養老基金和保險公司重回日債市場。