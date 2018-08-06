貿易戰撞新興市場 彭博：請聚焦央行決策、經濟數據

《彭博社》報導，人民幣在過去一個月，為表現最差的新興市場貨幣之一，當美元對人民幣升值時，會對新興市場貨幣造成負面影響，而美中貿易戰恐波及鄰近中國的經濟體，全球最大的資產管理公司貝萊德已開始減持新興市場資產。

美元兌離岸人民幣走勢

本週，台灣和菲律賓將公布 7 月貿易數據，可就此觀察美中貿易戰對亞洲地區出口所造成的影響。NatWest Markets 的亞洲新興市場策略師 Maximillian Lin 指出，美中貿易戰的進展局勢，絕對會對新興市場產生影響。

宏利資產管理的資深分析師 Richard Segal 指出，投資者將觀察各種驅動市場的因素，包括各國央行的決策和美國科技股波動，將如何影響新興市場資產，若這時候要投資債券，應選到期時間較短與信用評級較高的標的。

美元對人民幣走勢，與新興市場貨幣走勢呈負相關聯性

新興市場央行利率會議

羅馬尼亞央行將在週一召開會議，由於通膨高於目標，分析師預期該國央行將把利率調升至 2.75%

阿根廷央行與泰國央行將分別在週二與週三召開會議

菲律賓央行將在週四召開利率會議，該行為了控制通膨與支撐菲律賓比索，已在 5 月及 6 月分別升息 1 碼，將隔夜附賣回利率升至 3.5%，預計將在本週再度升息

匈牙利將在週三公布通膨數據，以及上一次利率會議的紀錄，投資者可觀察央行對寬鬆政策的看法

巴西央行將在週二公布上次會議紀錄，貨幣交易員將關注通膨將如何影響利率決策，該行在上週維持利率不變，並認為新興市場所面臨的壓力已減輕

美國對伊朗制裁

美國總統川普在 5 月時，決定退出伊朗和協議，將在本週對伊朗重啟制裁，伊朗貨幣里亞爾因此下滑至今年低點，該國預計在週一啟動緊急救援計畫，以維持里亞爾走勢。

經濟數據