53年歷史共6位！百事可樂換執行長 股價上漲

食品和飲料巨頭百事可樂 PepsiCo (PEP-US) 的 Indra Nooyi 將辭去的首席執行長一職，將職位交棒給一位高級副手。

現年 62 歲的 Nooyi 將在 10 月辭職執行長，並擔任董事長一職直到 2019 年年初。現年 54 歲的 Ramon Laguarta 自去年晉升為總裁以來，將成為百事可樂 53 年來，史上的第 6 位執行長。

百事股價上漲 0.93% 來到 117.38 美元，盤後也持續上漲 0.051% 以 117.44 美元作收。

百事股價日線趨勢圖

Nooyi 來自印度，是百事公司的第 1 位外國出生的執行長，也是第 1 位女性執行長。她在百事公司工作了 24 年，其中包括擔任執行長 12 年，幫助 Frito-Lay 薯片部門在充滿挑戰的行業中成長，並為包括 Cheetos 薯片和 Mountain Dew 飲品在內的投資組合增添了更健康的飲料和零食項目。

去年薪資為 3100 萬美元的 Nooyi 代表作包括 2001 年併購桂格燕麥。

即將上任的 Laguarta 為百事的 22 年資深員工，擔任歐洲撒哈拉以南非洲分部主管後成為總裁，監督全球運營、戰略、公共政策、和政府事務。他是西班牙巴塞羅那人，在加入百事之前曾在棒棒糖製造商 Chupa Chups 工作。

Nooyi 曾面對激進投資者和 Trian 基金管理公司創始合夥人 Nelson Peltz 的壓力，但最後拒絕將百事分拆，並使公司度過了一個個艱難的里程，為美國消費者的購物方式變化做引導。同時，Nooyi 任內也提升了百事的國際業務，尤其是新興市場。

百事公司

百事去年的營收超過 630 億美元，但近年來北美飲品銷量不佳。由於消費者避免含糖飲料，使整體汽水消費量降至 30 多年來的最低水平。這促使百事可樂和競爭對手多元化投入更健康的新產品，推出零糖版軟飲料並重新調整飲食飲料。

其中，2015 年重新配方的 Diet Pepsi 因不受消費者喜愛而導致銷售額下降，該公司也在一年後恢復了舊配方。2012 年，百事與德國乳製品巨頭西奧穆勒 (Theo Muller) 在北美銷售酸奶的合資企業也在 4 年後告終。

該公司的 Frito-Lay 部門仍然是一個搖錢樹，旗下的 Tostitos、Doritos、和 Lay's 薯片等品牌主導著雜貨店的零食貨架。Frito-Lay 部門也控制了大約三分之二的美國鹹味零食市場。

Nooyi 也致力於吸引現代零食店。Frito-Lay 擁有多達 11 個品牌沒有人添加人工成分，包括 Sabra 鷹嘴豆泥和鱷梨醬、Naked 冷榨果汁、和 Lipton Pure Leaf 茶等產品。

在 Nooyi 領導期間，百事公司的股價上漲了約 80%，但還是輸競爭對手可口可樂 (KO-US)。可口可樂的股價則上漲了一倍以上，S&P 500 指數也同樣上漲了一倍多。