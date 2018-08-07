小摩：美國期中選舉將至 貿易緊張料趨緩 可伺機撿新興市場便宜

由於美元上揚，加上川普一直讓貿易爭端升級，上半年新興市場遭到重擊。摩根大通 (JPMorgan) 最新報告認為，隨著美國將進入期中選舉，全球貿易戰恐慌將舒緩，現在或許是便宜撿新興市場資產的時候。

據《彭博》報導，摩根大通指出，受美元走強、美國利率上升，以及最重要的貿易戰擔憂拖累，新興市場資產在 2018 年下挫約 8%。摩根大通表示，現在相較已開發國家，更青睞新興市場股票及貨幣，但應該避免新興市場主觀債券及公司債。

摩根大通跨資產基本策略主管人 John Normand 表示，新興市場已經相對便宜，地緣政治影響有望在第 4 季晚些時候下降。需要留意的是，在美國釐清對中國 2000 億美元的關稅之前，8 月份可能還有更多波動。

新興市場股票在 7 月上漲，是今年 1 月以來首次翻漲，不過 8 月又再次下跌，引發現在介入是否為時尚早的疑慮。摩根大通認為，新興市場目前比已開發國家落後約 900 個基點，估值具有吸引力，並且獲利成長，加上技術指標看多，都是有利條件。

新興市場股市表現落後全球 (圖表取自彭博)

此外，先前新興市場走弱受美元升值的影響很大，但摩根大通預期，美元有望回吐近期漲幅，為新興市場提供支撐。

如果美國聯準會今年下半年只升息一次，那麼將是另一個積極因素，摩根大通預測，在全球共同基金重回長期平均之前，新興市場股票還將流入 3200 億美元。

不過摩根大通也強調，進軍新興市場還是得細心挑選，由於川普依舊相信自己的做法有利美國，不會改變方式，因此只建議選擇性增加新興市場部位。