波動性攀升 新興市場外匯交易員如履薄冰

操作新興市場外匯的交易員，在近期如履薄冰，《彭博社》報導，摩根大通新興市場貨幣波動指數正在攀升，與摩根大通 G7 貨幣波動率指數的差異，為 2011 年以來的高點。

摩根大通新興市場貨幣波動指數 (白線) 與 G7 貨幣波動率指數 (藍線)

根據 3 個月的遠期期權計算，新興市場貨幣的隱含波動率已飆升近一年多以來的最高水平，但主要已開發國家的貨幣波動率維持在低水平 7% 左右。

新興市場近期面臨集結而成的地緣政治隱憂，以及個別國家的風險，同時美中貿易戰使投資者進行風險規避，造成外資出逃新興市場國家資產，強勢美元對這些資產則持續造成壓力。

新興市場貨幣波動

投資管理公司 Man GLG 的基金經理 Lisa Chua 指出，由於過去新興市場貨幣波動較低，因此近期的波動，使投資者感受更強烈。

1 月摩根大通新興市場貨幣波動指數跌至 7.45%，在本月則升至 10.14%，為 2017 年 2 月以來的最高點，且高於其 5 年平均值 9.36%。相較之下，摩根大通 G7 貨幣波動率指數在 7 月初降至 6.98% 的低位。

土耳其里拉在上週再次承受壓力，因美國總統川普揚言將對土耳其進行大規模制裁，且該國央行意外地將維持基準利率不變，出乎市場預期。

阿根廷比索仍是今年表現最差的貨幣之一，儘管該國從國際貨幣基金組織 (IMF) 獲得 500 億美元的信貸額度，經濟仍疲弱不振。



聯準會政策對新興市場的影響

聯準會預期將維持穩定升息的步伐，由於新興市場貨幣持續貶值，且外資大幅出逃，使得印尼央行和印度央行在上個月呼籲聯準會，應注意政策對全球市場所造成的影響。

但聯準會主席 Jerome Powell 不為所動，仍在上個月進行升息的決策。升息亦使美債殖利率上升，借貸成本上揚，2 年期美債殖利率從去年 12 月以來已攀升 79 個基點，27 日收於 2.67%，同一時間，10 年期美債殖利率上漲 55 個基點。

已開發國家貨幣波動

一些全球主要經濟體仍維持貨幣寬鬆政策，使得該國貨幣波動性降低，歐洲央行總裁 Mario Draghi 在上週表示，在 2019 年夏季之前，將維持主要利率於低點。

日本部分，儘管有傳言指出日本央行正在考慮調整其殖利率曲線控制計劃，但美元兌日圓匯率的一周隱含波動仍低於今年高點。