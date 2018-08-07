能源盤後─沙、俄、美 產量不達預期 提供油價支撐

外媒報導稱沙烏地阿拉伯原油產量下降，以及美國政府開始重新對伊朗實施制裁後，油價週一 (6 日) 上漲。

布蘭特原油期貨收高 0.60 美元，或 0.82% 至每桶 73.81 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.56 美元，或 0.82% 至每桶 69.05 美元。

美國汽油期貨價格收低 -0.04% 至每加侖 2.065 美元。

天然氣收高 0.006 美元，或 0.21% 至每一千立方英尺 2.859 美元。

據德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師稱，石油輸出國組織 (OPEC) 代表表示，沙國原油產量從 6 月份的每日 1049 萬桶下降至 7 月份的每日 1030 萬桶左右，而這種產量「支撐」著原油價格。

外界對沙國產能的下滑超過了上升的預期。然而，ING 銀行的分析師指出，沙國產量為數據的不同所造，而估計產量有高達每日 1080 萬桶。

OPEC 將於 8 月 13 日公布 7 月份的官方月度石油市場報告。

沙特和俄羅斯提高產量的計劃有助於在過去一個月內限制價格的漲幅，布蘭特原油價格從春季的 3 年半高點下跌超過 8%。

此外，沙國也因女權抗議議題，與加拿大暫時停止外交，驅逐大使。2017 年沙國與加拿大之間的貿易流量為 32.3 億美元，沙國向加拿大出口了約 21.4 億美元，佔沙國出口量 1%。

布蘭特原油價格日線趨勢圖 / 圖：Nasdaq

另外，美國總統川普也宣布開始通過限制伊朗獲取美元的措施，來重新啟動對伊朗的製裁，油價也因此得到了提振。此舉是繼川普 5 月份宣布美國退出 2015 年伊朗核協議後，再次的經濟制裁。

雖然伊朗的石油出口不會在 11 月前被完全的制裁，但分析師表示，週一的公告證實美國政府正在嚴格遵守制裁計劃，並表示投資者將很快注意到伊朗石油的買家漸漸退出。

目前伊朗每日出口的 250 萬桶原油也會受到打擊。

分析師表示，上週公布的月度數據顯示，4 月份美國石油產量從每日 1050 萬桶下降至 5 月份的每日 1040 萬桶，也為價格提供支撐。