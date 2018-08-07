加密貨幣列車：巴克萊、高盛、摩根大通、貝萊德都搭上了

儘管加密貨幣離成為法定貨幣還有一大段路要走，許多銀行與資產管理公司已成立團隊，探討交易加密貨幣的可能實施辦法，欲在此塊新金融科技領域拔得頭籌。

巴克萊銀行

巴克萊銀行日前成立「數位資產項目」，由原全球能源交易主管 Chris Tyrer 領導團隊，該計劃將研究如何將數位資產交易平台整合至該公司的市場業務中。團隊成員包含外匯和新興市場策略負責人 Marvin Barth，以及資深技術專家 Lee Braine 博士。

知情人士透露，Lee Braine 博士從 2015 年開始，即在巴克萊銀行帶領團隊研究區塊鏈技術。該行發言人表示，目前尚未有交易加密貨幣的具體計劃，但巴克萊銀行持續關注該領域的發展。

參與項目的人士認為，加密貨幣在未來會是種長期可行的資產類別，並正在研究如何透過加密貨幣為銀行帶入更多的營收機會，並探討客戶需求、對銀行資產負債表影響和所需的 IT 基礎設備。

但巴克萊銀行的執行長 Jes Staley 對加密貨幣看法相對保守，他在 5 月公司年度大會上時曾表示，他對加密貨幣所面臨的監管問題和合規定性持謹慎態度。

Staley 指出：「加密貨幣對我們來說是一個真正的挑戰，它具有創新的一面，我們希望在金融技術進步方面取得領先，但另一方面，加密貨幣有可能被用於銀行不想參與的活動上。」

高盛集團

在巴克萊銀行趕上加密貨幣熱潮之前，高盛集團、摩根大通以及貝萊德皆已建立團隊，研究他們進行加密貨幣相關的業務。

在 5 月份時，高盛宣布將計劃提供比特幣期貨合約，據 6 日外媒報導，高盛正在考慮為加密貨幣基金提供託管服務，代表著該銀行將代替基金持有加密貨幣，降低交易平台被駭客攻擊而造成客戶損失的風險。

該計劃仍在討論中，高盛發言人表示，為響應客戶對數位產品的興趣，他們正在探討如何在此領域提供客戶最佳服務，但目前針對會提供哪些產品尚未有結論。

比特幣價格持續走跌

比特幣價格的波動，為其成為法定貨幣的阻礙之一。價格在 7 月 24 日站上一波小高峰後，之後開始不斷下滑，再度跌破 7000 美元關卡，Coindesk 數據顯示，8 月 7 日 1 比特幣暫報 6942.45 美元。