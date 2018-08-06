加密貨幣市值蒸發近百億 比特幣跌破7000美元

高盛 (Goldman Sachs) 報告稱，比特幣跌勢未止，年底前恐再下探；今 (6) 日比特幣價格續挫，跌破 7000 美元關卡，加密貨幣總市值，較上週五少了近百億美元。

CoinDesk 數據顯示，台北時間週一晚間 9 點 30 分，比特幣下跌 1.45%，至 6925.20 美元；以太幣下跌 0.96%，至 406.44 美元；萊特幣下跌 0.95%，至 74.03 美元；瑞波幣下跌 2.39%，至 0.42 美元。

比特幣跌破 7000 美元。(圖：翻攝自 CoinDesk)

高盛報告指出，加密貨幣不具備「交易媒介、計算單位、保存價值」等 3 項傳統貨幣功能。

報告強調，比特幣的跌勢，不至於對金融資產造成負面影響，原因在於，截至 2018 年中旬，加密貨幣僅占全球 GDP 的 0.3%。

今年 1 至 7 月，比特幣累計下跌 45%，若與去年高點相比，已慘跌約 60%；報告預估，其跌勢未止，年底前恐再下探。

根據 Investing.com 報導，上週五，加密貨幣總市值約 2620 億美元，截至美東時間週一上午 8 點 28 分，已下滑至 2530 億美元，蒸發逾 90 億美元。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman)，上週於《紐約時報》專欄文章中質疑，加密貨幣狂熱份子，使用最新科技，打造「300 年前的貨幣體系」，所為何事？解決哪些問題？「我至今仍未看到答案」。

克魯曼直言，加密貨幣沒有任何背書，與現實生活無直接關聯；其價值來自「自我實現的預期」，這意味著，它可能會徹底崩潰。

克魯曼表示，假如投資人心生疑慮，突然開始擔心，比特幣將一文不值，「比特幣就真的會一文不值」。