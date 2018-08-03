能源盤後─供需基本面穩定 市場看漲 油價逆轉漲1.3%

在跌至 6 週以來的最低點後，油價週四 (2 日) 逆轉走勢，價格上漲。

布蘭特原油期貨收高 0.97 美元，或 1.34% 至每桶 73.36 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 1.33 美元，或 1.97% 至每桶 68.99 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.88% 至每加侖 2.063 美元。

天然氣收高 0.061 美元，或 2.21% 至每一千立方英尺 2.819 美元。

美國能源情報署 EIA 週三 (2 日) 表示，上週美國原油庫存增加 380 萬桶，至 4.09 億桶，與下降 220 萬桶左右的華爾街預測唱反調。

EIA 提到，現在的庫存量比 5 年的平均值低 1%，而一個月前則是比平均水平低近 5%，代表庫存明細提升。

一些分析師表示，鑑於環境影響評估數據和其他跡象表明全球供應量正在增長，任何復蘇都可能是短暫的。在突破 100 日移動平均線之後，很多多頭 (看漲油價投資) 都有機會清算，但因這狀況未發生，有助於激發新的購買興趣。

最近幾週，OPEC 和俄羅斯等合作國在經過一年多的減產後開始提高原油產量，價格也承受了壓力。諮詢公司 JBC Energy 的分析師估計，7 月份 OPEC 的產量增加了 30 萬桶，沙烏地阿拉伯為主要推動者。

WTI 油價日線趨勢圖 / 圖：CNBC

俄羅斯能源官員也報告上月產量上升，平均每日 1121 萬桶，而 6 月份為每日 1107 萬桶。

在未來幾週內，美國對伊朗實施的制裁有望重新登場，但美國與中國的貿易戰有望促使中國購買伊朗原油，意外的化解全球供需問題。