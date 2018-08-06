安馳上半年每股賺1.47元 下半年將穩健成長

半導體代理商安馳 (3528) 今日公布 2018 年上半年營運狀況。安馳上半年營收 21.95 億元，創同期歷史新高，年增 19.66%，稅後獲利 0.96 億元，年增 4.34%，每股淨利 1.47 元，公司也預期下半年將穩健成長。安馳表示，2018 年上半年主要產品線中，以 ADI 類比元件的成長性最強，主要原因在於公司開發物聯網模組新產品與新客戶已見初步成效，帶動上半年 ADI 產品線較去年同期大幅成長約三成，其中物聯網整合模組新產品部份，以工業電腦及自動化設備應用客戶的需求為主，新客戶部分，則是航太、醫療及金融等利基型產品市場開發有成；賽靈思 FPGA 晶片部分，公司已開始為客戶導入新款的賽靈思高階晶片，由於新產品的平均單價較舊款產品高，毛利率亦較高，有助於提升公司整體的營收及獲利表現。



安馳表示，上半年受惠高階整合型模組出貨比重提升，以及美元匯率升值，公司上半年整體毛利率提升至 13.17%，預估下半年 ADI 新一代物聯網整合方案出貨量增加，賽靈思新運算加速平台相關產品放量出貨，以及高階國防航太應用產品比重提升，整體營收獲利可望維持穩健成長。



安馳進一步表示，從應用面來看，今年上半年國防航太應用產品開始切入高階系統設備，公司整合 ADI 類比元件、Hittie RF IC、多媒體傳輸介面與賽靈斯 (Xilinx) 高階 FPGA 晶片推出的系統級解決方案，已成功切入技術門檻更高的氣象衛星，向位雷達及防禦系統等大型精密儀器設備，預期下半年高階國防航太高階設備訂單出貨比重可望提升，帶動國防航太應用產品的平均出貨價格增加，有助於優化整體產品組合。



展望下半年，安馳維持樂觀的看法，主要在於第三季旺季效益可望延續，工業電腦與自動化設備等客戶對於 ADI 類比元件及 LTC 電源管理 IC 的採購需求明顯增加；賽靈思 FPGA 晶片將推出新一代高階測試及雲端運算等相關應用產品，並切入邊緣運算 (Edge Computing)、人工智慧(AI) 及 5G 通訊傳輸等新興市場領域；國防應用產品可望隨政府預算增加及高階系統級解決方案開始出貨，帶動國防航太產品銷售表現持續成長，均可望為公司整體營收獲利再添成長動能。