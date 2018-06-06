安馳5月營收4.11億元創掛牌新高 股東會通過配發股利2.5元

安馳 (3528)5 月營收 4.11 億元，創掛牌以來新高，較上月增加 1.66%，較去年同期大幅成長 28.1%，今年累積 1-5 月營收 18.6 億元，較去年同期大幅增 23.62%。該公司股東會通過配發 2.3 元現金股利、0.2 元股票股利，配發比率達 97.28%。以今日安馳收盤價 36.6 元計算，現金殖利率達 6.28%。安馳表示，5 月營收再創掛牌新高，主要在於自動化測試設備及國防應用需求明顯提升，三條主要產品線包括 ADI 類比元件、賽靈思 FPGA 晶片，以及譜瑞、ITE 與 Valence 等為主多媒體傳輸產品線，年增率均超過 2 成，隨工控及自動化設備進入產業旺季及國防應用產品出貨量提升，三大主要產品線訂單能見度良好。



產品線部分，安馳指出，5 月各代理產品線以賽靈思 (Xilinx) 成長幅度最為明顯，主要受惠於半導體景氣增溫及台積電 7 奈米製程推進，帶動下游封測業者對於資本支出的態度越趨積極，加上自動化測試設備的精密度及彈性化需求提升，推升高階 FPGA 晶片市場需求。



此外，安馳表示，賽靈思的 AI 深度學習及雲端運算方案都已進入平台導入期，今年高階新興應用產品出貨量可望明顯提升，挹注整體營收獲利表現。



安馳進一步說明，從應用領域來看，5 月國防航太領域出貨量較去年同期成長逾 3 成，公司整合 ADI 類比元件、Hittie RF IC、多媒體傳輸介面與賽靈斯高階 FPGA 晶片推出的系統級解決方案，已成功切入技術門檻更高的氣象衛星，向位雷達及防衛系統等大型精密儀器設備，今年整體國防航太應用產品出貨量可望再創新高，有助於進一步優化整體產品組合。



展望第二季，安馳維持樂觀看法，表示主要在於近期賽靈思 FPGA 晶片新一代高階測試平台及雲端運算等相關應用產品出貨量持續增溫，並已成功導入 AI、機器學習及汽車自動駕駛等新興領域外，工業電腦與自動化設備等客戶對於 ADI 類比元件及 LTC 電源管理 IC 的採購需求也明顯增加。



最後安馳指出，國防應用產品可望隨政府預算增加及公司高階系統級解決方案開始出貨，帶動國防航太應用產品銷售表現持續增溫，另外，祥碩新世代 Gen 3 PCI-E 晶片近期將開始放量出貨，為公司整體營收獲利再添成長動能。

