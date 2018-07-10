安馳上半年營收21.9億元 創歷年同期新高 全年可維持穩健成長

安馳 (3528) 今日公告 6 月合併營收 3.34 億元，較 5 月減少 18.63%。安馳說明，主要是受到客戶季底盤點，屬短期現象，但較去年同期則有 1.58% 的成長，同時也帶動今年上半年營收達 21.9 億元，創下歷年同期新高。該公司預估，第三季隨工控與自動化設備進入產業旺季，以及物聯網相關應用產品出貨量提升，全年可維持穩健成長趨勢。安馳表示，ADI 與 Linear Tech(LTC)完成併購後，ADI 類比元件搭配 LTC 的工業用電源管理 IC，並整合多項傳感器與 RF IC 的物聯網模組，可提供客戶從 MEMS 感測器、低功耗處理器，到無線網狀網路等各層級的物聯網解決方案。近期也開始跨足醫療、金融及智慧工廠等利基市場，對公司客戶及產品應用多元化有相當的助益。



賽靈思 (Xilinx)FPGA 晶片部份，安馳說明，今年上半年受惠於半導體先進製程快速推進，帶動下游封測業者資本支出增加，對自動化測試設備的精密度及彈性化需求明顯增加，相較去年同期成長表現亮眼，預期該商機下半年仍將延續，並可望因賽靈思於下半年導入人工智慧(AI) 深度學習，及雲端運算方案差異化平台，推升高毛利的新興應用產品出貨量明顯增加，挹注整體營收獲利表現。



安馳進一步指出，從應用領域來看，今年上半年國防航太應用產品開始切入高階系統設備，公司整合 ADI 類比元件、Hittie RF IC、多媒體傳輸介面與賽靈斯高階 FPGA 晶片推出的系統級解決方案，已成功切入技術門檻更高的氣象衛星，向位雷達及防禦系統等大型精密儀器設備，帶動今年整體國防航太應用產品平均出貨價格提升，有助於進一步優化整體產品組合。



展望今年下半年，安馳持樂觀看法表示，主要在於工業電腦與自動化設備客戶對於 ADI 類比元件整合 LTC 電源管理 IC 的模組產品採購需求明顯增加。賽靈思 FPGA 晶片在高階測試及智能控制等相關應用產品的效能領先同業，已獲市場及客戶肯定。



安馳另外透露，今年也將跨足 AI、雲端與邊緣運算 (Cloud & Edge Computing) 及 5G 通訊傳輸等新興領域，及國防應用產品切入高階衛星、雷達，還有防禦系統等大型解決方案。而祥碩新一代 Gen 3 PCI-E 晶片下半年可望放量出貨，以上都可望為公司整體營收獲利再添成長動能。