亞洲石油產品腹背受敵：中國出口、越南煉油產能提升

《彭博社》報導，越南煉油廠產能提升，因此進口需求減少，同一時間，中國柴油出口持續攀升，鄰近國家的石油產品出口商面臨壓力，如韓國、新加坡和馬來西亞，煉製柴油和汽油的獲利大幅減低，交易商面臨需求新客戶的壓力。

位於越南河內南邊的 Nghi Son 煉油與化工廠，為越南第 2 大的煉油項目，今年 5 月開始向市場提供產能，預期今年年底可達成滿負荷生產量，該工廠目前每日約可煉油 20 萬桶。

Nghi Son 煉油廠斥資 90 億美元，為與科威特石油公司和日本第二大石油公司出光興產的合資產業。Nghi Son 若與越南最大的煉油廠 Dung Quat 合計產能，此兩間煉油廠約可滿足越南 70% 的石油產品消費。

FGE 的資深石油市場分析師 WengInn Chin 表示，越南新建的煉油廠，加劇該地區石油過剩問題，同時造成出口商壓力，同時，中國的石油產品出口持續攀升中。

在中國出口席捲該市場之下，煉製柴油和汽油的利潤，在今年分別從高點下滑 23% 與 51%。

新加坡柴油 (白) 與汽油 (藍) 利潤

此外，沙烏地阿拉伯國家石油公司斥資 270 億美元，支持馬來西亞國家石油所領導的「煉油及石化綜合發展計畫」，該煉油計畫將於 2019 年開始執行，預計每日產能為 30 萬桶。

從越南和馬來西亞的煉油產業，可看出近期新趨勢，中東的石油生產商，透過在亞洲建造煉油廠，以確保其在亞洲地區的市占率，亞洲地區為重要石油產品消費者。