伊朗供給疑慮增 分析師：油價可能於短期內漲破90美元

美國對伊朗的部分經濟制裁，將自 8 月 6 日起生效，隨著日期逼近，原油供給短缺疑慮，持續攀升；分析師預估，油價可能會在短期內，漲破每桶 90 美元。

台北時間週五 (3 日) 晚間 9 點 35 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.19%，至每桶 73.59 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.12%，至每桶 68.88 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 CNBC)

美國呼籲世界各國，於 11 月 4 日前，停止從伊朗進口原油，盼藉此讓伊朗石油出口量「歸零」；並要求其他 OPEC(石油輸出國組織) 成員國增產，補足供給缺口。

根據 CNBC 報導，PVM Oil Associates 分析師 Stephen Brennock 於最新報告中指出，美國對伊朗實施經濟制裁、委內瑞拉原油產量下滑，將引發「重大供給衝擊」。

Brennock 寫道，原油供應中斷的機率攀高，油價極可能再度飆漲。

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 分析師，也在上週發布的報告中表示，雖然美中貿易戰對原油需求造成負面影響，但「我們更關注美國對伊朗的制裁」。

該報告強調，美國對伊朗實施經濟制裁，恐使布蘭特原油價格，自當前水平，再上漲 17 美元。

報導稱，上述分析顯示，油價可能會在短期內，漲破每桶 90 美元。