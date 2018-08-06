暫停外交！沙國驅逐加拿大大使 油價選擇觀望

沙烏地阿拉伯已停止與加拿大的新貿易和投資交易，並暫停外交關係。

據了解，因沙國逮捕了一名加拿大籍女權主義婦女，而爭議引發了激烈的外交問題，導致兩國暫時停止外交。

據沙國新聞社發表的一份聲明稱，沙國召回了駐渥太華 (加拿大首都) 大使並命令加拿大特使在 24 小時內離開利雅得 (沙國首都)。

在加拿大貨幣連續 3 週上漲後，也是自 1 月以來最長的連漲紀錄，加元在早盤交易中下滑了 0.2% 至 1.3019 美元。

美元兌加幣日線趨勢圖 / 圖：xe

沙國外交部上週引用了加拿大外交部長 Chrystia Feeland 及加拿大駐利雅得大使館的言論，批評沙國逮捕了包括 Samar Badawi 在內的婦女女權主義活動人士。

Badawi 為是一名加拿大公民，其兄弟 Raif Badawi 是一位已經入獄、批評沙國政府的博客。Raif Badawi 曾於 2012 年因批評沙國政府而被逮捕，於 2015 年受鞭刑 50 次。

沙國聲明說表示，王國認為加拿大的立場是對王國的侮辱，而需要採取敏銳的措施以防止任何一方試圖干涉沙國的主權。

2017 年沙國與加拿大之間的貿易流量為 32.3 億美元，沙國向加拿大出口了約 21.4 億美元，佔沙國出口量 1%。

根據外交部的聲明，這些逮捕符合沙國法律規定，被拘留者在調查和審判期間獲得了正當的法律程序。

原油價格週一 (6 日) 早盤似乎還未受波動。布蘭特原油價格走高 0.08% 來到 73.27 美元，而美國本土 WTI 價格也稍微走高了 0.19% 來到 68.62 美元，兩者兼大致持平。