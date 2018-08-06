本週操盤筆記 (0806-0810)：

一. 澳洲央行 8 月份利率會議：

本週澳洲央行 (RBA) 將召開 8 月份利率會議，市場預期，本月澳洲央行仍將維持利率在歷史低點不變，以支撐澳洲經濟繼續上行，並刺激澳洲通膨率持續向 2% 靠攏。

但是隨著澳美利差持續擴大、澳洲經濟跟隨全球經濟復甦，利率期貨市場目前預期，澳洲央行將於 2019 年夏後進入升息循環，目前構成澳幣下跌的因子幾乎完成定價，中期內澳幣兌美元匯價可望獲得支持。

二. 美、日首輪雙邊貿易談判：

週四 (9 日) 美國、日本將在華府召開首輪貿易雙邊談判，本次美日雙方貿易談判，主要是因為今年 4 月美國總統川普訪問日本時，與日本首相安倍晉三共同同意推出新的雙邊貿易框架，因日本長期為美國的貿易順差國，對此川普曾經大肆抨擊。

市場預期，日本汽車出口將是雙方會談的討論重點，因目前白宮正計劃對出口至美國的汽車課以額外關稅，而日本正在積極的爭取關稅豁免。

三. 中國 7 月 M2 貨幣供給量：

雖然中國人行 (PBoC) 近期對 MLF 貨幣渠道進行了抵押品擴容，暗示著較為寬鬆的中國貨幣政策已上路，但市場仍然預估，中國 7 月 M2 貨幣供給量年增率，仍將會低於雙位數增速，同時社會融資規模估將自前月的 1.18 兆人民幣，小幅收窄至 1.10 兆人民幣。

四. 美股財報季持續：

目前美股財報季已逐漸進入尾聲，本週重點財報將關注迪士尼 (DIS-US)、微博 (WB-US)、網易 (NTES-US) 等財報。