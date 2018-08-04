推升蘋果市值上兆的不是創新 而是通膨？

蘋果第二季銷量不及預期，但卻獲得了良好的營收，主要得益於高價產品 iPhone X。

2013 年起，持續庫藏股支撐了蘋果四成的股價漲幅，而第二季的財報，給了蘋果邁向兆美元市值的臨門一腳。不過，細看蘋果財報，其實好消息並沒有那麼多。正如 DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 所言，蘋果是在沒有驚天喜訊的情況下，默默實現 1 兆美元市值的壯舉。

從 iPhone X 的價格貢獻來看，蘋果終於成為美股首個進入兆行列的公司，其實是得益於全社會的通貨膨脹。

財經部落格 Global Macro Monitor 分析認為，如果不是通膨的支撐，iPhone 產品銷量年增率增長只有可憐的 0.67%，而蘋果公司的營收，在去除了這些價格影響後，也只增長了 6.7%，遠不及第二季實際的 17.3%。

從周五的 7 月非農數據來看，時薪年增率增速仍然維持在 2.7%，暫時沒有加速跡象。不過蘋果的兆市值折射出的物價上漲，似乎暗示着未來可能會有更高的通膨出現。

同樣地，正因為通膨的存在，蘋果的兆市值，和十年前中石油的兆市值已經不能相提並論。當年不可思議的規模今天已是家常便飯，在全球百強的企業中，90 家的市值都超過 1000 億美元。

1901 年，美國鋼鐵公司是第一家實現 10 億美元市值的上市公司，而《大西洋》提到，1901 年的 10 億美元，相當於今天的 300 億美元。市值里程碑從 Billion（十億）到 Trillion（兆），企業的規模越來越大，美國股市的熱點也經歷了從工業到科技的轉變。

兆市值成就達成，當然也引發了對於股市泡沫的擔憂，亞馬遜、谷歌母公司 Alphabet、微軟的市值都超過 8000 億美元。上述 DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 就認為，蘋果的市值里程碑，體現了股市的高度不平衡。

『新聞來源／華爾街見聞』