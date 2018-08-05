實習生進企業不只學習專業技能還有好奇心

每年企業都提供許多實習機會，讓學生能在進入職場前釐清自己的志向，為未來做準備，每家企業也透過不同計畫，讓學生們學到理論與實作。不過，有些企業最希望實習生學到的，並不一定是專業技能，「好奇心」、「解決難題的能力」，都成了企業端培育實習生的重點。

樂購蝦皮就表示，企業最希望學生在實習過程中學到的，包括對產業有熱忱、有好奇心，以及喜歡解決難題，這三天關鍵不但能讓實習生在未來職涯走得更順利，也有利於企業的創新動能，因此在實習過程中，非常重視這三方面的學習養成。



▲學生進企業實習，除了習得專業技能，好奇心與工作熱忱都是學習重點。（業者提供）

此外，「培育在地人才」也是樂購蝦皮的核心理念，公司透過正職帶領實習生制度，實際接觸各部門及專案執行，這方面的重要性也遠超過專業技能的習得。

台達電則非常重視「實習生大膽講出自己的想法」，企業端更在開業式上，讓實習生以理論方式，瞭解公司文化與內部操作，甚至安排資深工程師擔任導師，鼓勵實習生以自己的想法執行、與同伴討論激發創意。而期末時，則讓實習生擁有舞台，發表小組創意專題，優秀的專題更有可能成為商業化專案。

而王座國際餐飲則強調讓實習生能同時到集團總部與品牌營運門市工作，如此就有機會學習到國際業務、會計、行銷、採購及品牌門市服務，而訓練方式是以儲備幹部計畫來進行，透過這種訓練讓學生累積餐飲事業管理實務經驗。



▲實習生到公司實習，絕非打工性質，企業在帶領實習生時，必需思考周全實習計畫。（圖／台達電提供）

事實上，這三家受到實習生喜愛的企業都認為，希望學生能在短短一個月或二個月內，快速學習到學校學不到的知識，這些內容並不一定出現在教材上，有可能是經驗的累積，也可能是人格的發展與職場上的潛在技能。

另外，企業端也強調，實習生到公司實習，絕非是打工性質，因此在帶領實習生時，必需思考周全實習計畫、學習理論與實務，透過導師經驗分享，更瞭解企業內部運作，幫助實習生踏入社會有更好的接軌。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』