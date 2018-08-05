中油公布 6日起國內汽油價格不調整 柴油調降0.1元

台灣中油公司 5 日公布，依浮動油價機制計算，自明（6）日凌晨零時起各式汽油不調整，柴油價格調降 0.1 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 28.8 元、95 無鉛汽油每公升 30.3 元、98 無鉛汽油每公升 32.3 元、超級柴油每公升 26.8 元。

台灣中油新聞稿指出，本週國際油價受北半球逢原油需求旺季及中東地緣政治情勢影響，造成國際油價上揚，惟 7 月石油輸出國組織（OPEC）產量達今年高峰及上週美國商用原油庫存意外增加，抑制油價漲勢。依浮動油價機制計算，本週 95 無鉛汽油應調零售價為 30.4 元，超過 30 元，依據經濟部 5 月 11 日公布之油價平穩機制，由台灣中油吸收 1/4 調幅，汽、柴油每公升各吸收 0.1 元，各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上週公告零售價相比，各式汽油價格不調整，柴油價格調降 0.1 元。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。