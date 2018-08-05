再推同等待遇陸國務院取消台灣人赴陸就業許可審批

中國大陸國務院 3 日宣布，將取消 11 項行政許可，其中包括「台港澳人員在內地就業許可」，這代表未來台灣人赴大陸工作，不用再事先申辦手續繁複的就業證，大陸人力資源社會保障部也須在發布日起 20 個工作日內（ 8 月 30 日前）公布相關配套措施。

綜合媒體報導，以往包含港澳台人員等境外人士到大陸工作，都必須由用人單位協助辦理就業證等相關手續，大陸國務院 3 日公布將取消的 11 項行政許可事項中，就包含了「台港澳人員在內地就業許可」。

根據大陸國務院發布的文件內容，在取消相關審批後，人力資源社會保障部在台港澳人員就業服務、社會保障、失業登記、勞動權益保護等方面要加強事中、事後監管措施，盡快公布配套措施，並加強宣傳解讀，確保落實到位。

人力資源社會保障部 1 日印發「關於為香港澳門台灣居民在內地（大陸）提供就業創業服務的通知」，當中要求各地要將在大陸求職、工作之港澳台人員納入基本公共就業創業服務的對象範圍，並為有在大陸就業、創業意願的人員提供政策諮詢、職業介紹、開業指導、創業孵化等服務。

通知中提到，各地須在今年底前完成對公共就業創業服務系統的改造升級，支持港澳台人員使用港澳通行證、台胞證等有效證件註冊登錄，提供求職、招聘等服務，並要求各地支持港澳台人員申領、使用社會保障卡。

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