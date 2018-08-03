【運達投顧】壓力與機會並存

◆盤勢分析

昨天台股重挫了 164 點原本害怕空單會大幅回補，沒想到空單沒有回補反而持續的上升中，現在累積融券張數已經達到 36 萬張的水位，指數今天雖然反彈了 83 點，卻還不到昨天下跌的一半高度，就均線角度來看，上檔五日均線下彎形成短線上的反壓區，而月均線上揚又提供一定的支撐力量，下周將是行情多空表態的重要時刻了！

從外資的布局方向來看，現貨市場雖然沒有大幅波動，期貨市場卻是持續加碼多單八千口，累積多單已經超過了五萬口大關，指數重挫它小賣，小漲ㄧ些卻大買，以它近期的操作來看，對於台股還是偏多看待的唷~ 壓力與機會其並存當中，畢竟外資手上的現金滿滿最後還是得買股票，如果從外資的期現貨操作四法來看，現在屬於布局的階段，等到多單滿倉後，就會開始拉動現貨來從期貨上獲利了結，佈局的時間會有多長，沒人可以知道，不過，方向上面還是偏多格局，對於台股未來的走勢也不用過度悲觀。

從資金的流向面觀察，鋼鐵類股有輪動輪漲走勢，7/30 短線交易特區所預告的 8415 大國鋼今天再創波段新高，連續資金流入且帶動了 2027 大成鋼創下新高，國際間的貿易大戰引爆鋼鐵價格上漲，大成鋼手握低價庫存將會是主要的受益對象，台股的資金沒有退卻只是悄悄的尋找族群作佈局，營建類股也看到了逆勢抗跌現象，政府近期對於房市的緊縮有鬆綁的現象，績優的營建族群表現相對有撐。大盤缺乏主流帶動，也缺少了信心面加持，短線上資金往各族群流竄，就看誰能一統天下成為下一波台股的點火指標。

焦點族群：被動元件、營建族群、鋼鐵族群

焦點個股：

2509 全坤建、2534 宏盛、2456 奇力新、 3030 德律、5347 世界、4513 福裕、6175 立敦、2472 立隆電、3299 帛漢、8415 大國鋼、2027 大成鋼

洪任浚 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

