【華冠投顧】華孚寶齡富錦大漲創波段高

美股開低走高，那斯達克大漲 95 點，受美股大漲激勵台股反彈上漲。大盤與 OTC 目前處於盤整格局，以個股表現為主。昨天特斯拉單日大漲 16%，激勵台灣相關供應鏈同步大漲，供應中控台 CID 的華孚，盤中一度觸及漲停價，終場大漲 8.45%。

(3059) 華晶科，多頭區間整理格局，等待放量突破上頸線。華晶科的影像技術應用於智慧手機、安控、無人機、掃地機器人等。華晶科也是高通設計開發夥伴，已完成虛擬實境 VR 360 原型相機開發，搶攻智慧物聯網市場，另一款商用監控攝影原型機預計下半年完成。

(2377) 微星，股價落底反彈突破季線，然後在季線附近來回震盪，待整理完成，多方就會表態。NVIDIA 下半年發表的新款顯卡，預估於 9 月將可於市場看到新款顯示卡於通路販售，而電競 NB 的晶片也將落後一個月於上市，電競領導品牌微星為最大受惠者

(8076) 伍豐，股價回檔打出第二隻腳，然後反轉走揚，股價在月線附近量縮整理。伍豐董事長徐明哲日前表示，公司布局三箭齊發效益顯現，1. 美國 POS 機一級大客戶整併計畫完成，今年下單相當積極，美國客戶大單一路出到下半年，今年 POS 機在美國、德國、中國均取得一級大客戶訂單；2. 今年開發出全新殺手級的 POS 機新品，造型輕巧，導入情境展示，新品於 7 月正式推出。3. 博弈市場的彩票機在客戶大單挹注下，今年出貨放量，博弈市場今年明顯回溫。

(1760) 寶齡富錦，股價跌到年線後反彈上漲至季線，然後股價在季線附近震盪整理，短期均線呈多頭排列，股價持續走高。寶齡富錦腎臟病新藥拿百磷 2017/11/8 在美國拿下第二個擴充適應症的藥證，適用於慢性腎病的貧血症。日本合作夥伴 JT Torii 2018/7/30 宣布，以拿百磷進行的廣義貧血症臨床實驗，將進入第三期。目前拿百磷在美國、台灣、日本及歐洲都取得藥證，韓國及中國大陸正在進行中，未來不管是美國或是日本合作夥伴的臨床實驗數據等，三方都可以共享，而拿百磷新藥目前在美國、日本及台灣銷售量，占整體營收約 2 成。

(5299) 杰力，股價創新高後回檔整理，經過 1 個半月的高檔橫盤整理，等待多頭攻擊突破區間整理。杰力是 MOSFET 供應商，利用 8 吋廠產能製造低壓產品占營收七成，6 吋廠生產商用 NB 與小米掃地機器人等佔營收二成。MOSFET 市場訂單需求持續暢旺，進入第 3 旺季，杰力開始與客戶洽談漲價，但目前 MOSFET 代工產能也吃緊，成為杰力下半年業績能否持續大增的影響因素之一。

(6235) 華孚獲利了結。我們將資金轉到跌深的被動元件族群，搶跌深反彈。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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