【華冠投顧】主流類股跌深反彈、生技族群買盤升溫

一分鐘盤勢掃描：
#熱門股追蹤
2408 南亞科：股價今天下跌再出現低點
低點若不能守住，則不排除還有破底的可能
2439 美 律：個股因題材利多而上漲
量能今天進一步放大，年線之前仍有反壓
留意年線之前的量能是否跟上即可
2027 大成鋼：個股趨勢正向今帶量上漲
如果下周一量能可突破六月大量區
股價仍有表現的機會，唯年初至今
個股已經上漲近一倍之多、留意高檔風險
3624 光 頡：股價今天帶量反彈
但逢 5 日線反壓、股價漲多而修正
由於 7 月份套牢壓力仍大，反彈之後
後續要整理一段時間，才有行情可言
3563 牧 德：股價繼先前大漲之後
今天進一步創下波段新高，唯量能不足
留意下周量能是否能突破即可！
#台股盤勢分析：
昨天美國科技類股上揚、帶動台股止跌反彈
盤面上焦點仍在被動元件身上、多空交戰
經歷多日的下跌，部份個股出現帶量買盤
顯見跌深之後，搶買撿便宜的人相當多
不過，由於這個族群人多、籌碼凌亂
股價走勢已脫離基本面，若浮額不能減少
未來股價還是會持續震盪！
盤面上主流較為整齊的是生技類股
因先前七月生技月未如預表現
八月之後，許多個股線型仍未轉空
量能升溫之後，今類股放量向上攻堅
其實今年生技整理趨勢看好
只是先前生技利多不漲、籌碼沉澱
近期財報即將公佈，若營收表現不錯
類股仍有機會出現趨勢行情
鍾騏遠分析師
華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估