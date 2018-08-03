【華冠投顧】主流類股跌深反彈、生技族群買盤升溫



一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2408 南亞科：股價今天下跌再出現低點

低點若不能守住，則不排除還有破底的可能

2439 美 律：個股因題材利多而上漲

量能今天進一步放大，年線之前仍有反壓

留意年線之前的量能是否跟上即可

2027 大成鋼：個股趨勢正向今帶量上漲

如果下周一量能可突破六月大量區

股價仍有表現的機會，唯年初至今

個股已經上漲近一倍之多、留意高檔風險

3624 光 頡：股價今天帶量反彈

但逢 5 日線反壓、股價漲多而修正

由於 7 月份套牢壓力仍大，反彈之後

後續要整理一段時間，才有行情可言

3563 牧 德：股價繼先前大漲之後

今天進一步創下波段新高，唯量能不足

留意下周量能是否能突破即可！

#台股盤勢分析：

昨天美國科技類股上揚、帶動台股止跌反彈

盤面上焦點仍在被動元件身上、多空交戰

經歷多日的下跌，部份個股出現帶量買盤

顯見跌深之後，搶買撿便宜的人相當多

不過，由於這個族群人多、籌碼凌亂

股價走勢已脫離基本面，若浮額不能減少

未來股價還是會持續震盪！

盤面上主流較為整齊的是生技類股

因先前七月生技月未如預表現

八月之後，許多個股線型仍未轉空

量能升溫之後，今類股放量向上攻堅

其實今年生技整理趨勢看好

只是先前生技利多不漲、籌碼沉澱

近期財報即將公佈，若營收表現不錯

類股仍有機會出現趨勢行情

鍾騏遠分析師

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