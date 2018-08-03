夏普將停止在日本生產白色家電 產線移轉至富士康

《日經新聞》報導，夏普專注於提升品牌影響力和獲利潛能，因銷售重心放於中國與東南亞市場，該公司預計停止在日本生產家用電器，相關產線將轉移至富士康位於泰國等地的工廠。

因母公司鴻海進行廣泛的策略調整，夏普在日本的工廠將專注於生產具高附加價值的電子設備，並且同時進行最新科技的研究與開發，如「物聯網」。

夏普計畫在今年內停止位於栃木縣的 LCD 電視生產，2019 年財年將停止大阪工廠的冰箱生產。

位於三重縣龜山的工廠，將成為夏普在日本僅存生產電視的工廠，其他產線則將移往富士康位於泰國和其他地方的工廠。另一方面，富士康計畫在美國威斯康辛州建造 LCD 電視工廠，也將在此處生產面板。

栃木縣的工廠於 1968 年啟用，主要製造傳統陰極射線管電視，並在之後成為夏普電視相關營運的樞紐。該公司計畫指出，此地的研發業務將移轉至日本國內其他地點，但物流和其他維修服務則將繼續。截至 3 月底為止，此工廠有 662 名員工，夏普表示將會重新指派員工工作崗位。

大阪工廠營運始於 1959 年，最初期主要生產洗衣機，但從 2000 年開始減少產能，該工廠已停止微波爐和冷氣機的生產，目前每年僅生產 20 萬至 30 萬座冰箱。該工廠的 1600 名員工與研發部門都將被保留。

因營收表現慘淡，夏普在 2016 年遭鴻海併購，在戴正吳接掌之後，該公司在 2017 年財年，首次展現 4 年以來淨利潤表現。在外媒報導夏普將終止於日本生產家電之後，3 日股價早盤暫跌 1.54% 至每股 2885 日圓。

夏普股價日線走勢圖

夏普預期中國和東南亞市場將成為家電銷售的重心，使其決定將生產轉移至國外。2017 財年，夏普在海外的銷售額超過 70%，而該公司目標是將比例提升到 80% 以上。