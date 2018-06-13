豐田汽車投資東南亞共乘app公司Grab 10億美元

總部位於新加坡的共乘分享公司 Grab 週三 (13 日) 表示，將接受日本的豐田汽車 (7203-JP) 投資 10 億美元。

Grab 表示，這項投資將呈現兩家企業擴大現有合作夥伴關係，並在東南亞地區探索新的移動策略。此外，這家日本汽車製造商的一名高級主管將被任命為 Grab 的董事會成員，而另一名豐田成員將成為該共乘公司的執行主管。

Grab 表示，這是該公司史上汽車製造商規模最大的一筆投資，意在使該公司擴大其線上至線下服務的範圍，包括東南亞地區的食品快遞和電子支付。

Grab 總裁 Ming Maa 在聲明中表示，「作為汽車產業的全球領先企業，豐田對 Grab 的投資是基於他們對我們在市場居領先地位的信心，推動 GrabFood 和 GrabPay 等新移動解決方案的採用，以及從線上到線下移動服務的拓展。」

根據 Grab 的說法，這項投資將使豐田能夠將其客戶保險和預測性保養等服務與新加坡公司進一步整合。讓該公司的司機能更安全地駕駛並享有更低的保險費。

豐田執行副總裁橫山志貴 (Shigeki Tomoyama) 則在聲明中表示，「與 Grab 一起展望未來，我們將為東南亞的客戶開發更具吸引力、更安全和更具保障的服務。」