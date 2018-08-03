卡債族轉P2P信貸利息負擔減半 清償卡債效率最高 

台灣第一家 P2P 平台鄉民貸運作至今已滿 2 年，這種去除金融中介的運作方式，強調可降低民眾貸款利率，根據鄉民貸最新公布資料顯示，以清償信用卡卡債效益最高，只要整體信用還算正常，P2P 的信貸約可幫卡債族省下一半的利息負擔。

鄉民貸公布 2 年來運作的成績單，投資報酬與風險控制與第一年相較波動不大。但在貸款利率方面，鄉民貸表示，P2P 因為不需要支付銀行利差，貸款利率彈性空間自然大的多，相同信用條件下，通常都可比銀行更低，其中又以降低卡債最為明顯，主要原因是信用卡利率被明顯高估。

鄉民貸指出，信用卡與信貸都是無擔保的借款，但信用卡與信用貸款利率差距極大，根據銀行公會公布的各銀行信用卡利率來看，信用卡的利率平均是 10%，另一方面，聯合徵信中心資料卻顯示，銀行信用貸款的平均利率卻是 6%，和信用卡相比就已經有 4% 的明顯差距，值得注意的是，信用卡是循環利率，實際的年化利率其實不只 10%，甚至有銀行的信用卡平均利率竟高達 13.28%。

若信用卡動用循環累積金額開始變多，短時間還不出來，鄉民貸建議，應該盡快轉成信用貸款降低利息負擔。但一般人若想把高利卡債轉成低利信貸，銀行未必會同意，即使同意，利率降低也有限，先前政府就力促銀行讓卡奴的卡債轉換成信貸，但轉換率都不高，利率最多也只打個 8 折。

鄉民貸指出，受理案件中，利用 P2P 信貸來降低卡債利息的效益非常明顯，許多人利率可以打對折，是原本信用卡利率的一半。原因在網路借貸並不需要銀行利差，利率可以比銀行來的更低，假設只少了 1%，再減去信用卡被高估的 4%，總共可降低 5% 利率，從原本 10% 降到 5%，利息負擔可省下一半左右。

鄉民貸提醒，卡債一定要儘早處理，因為一個人只要出現動用循環的情況，信用評分就會下降，信用卡利率還可能被調高，快速接近 15% 利率的上限。但大部分人根本不會看銀行寄來的通知書，而且這些人通常對利率並不敏感，即使看到了也沒甚麼感覺，等到債務越滾越大，每月最低應繳金額愈來越高時，才會發現快負擔不起。

鄉民貸分析，卡奴的形成，通常是先過度消費累積高利卡債，然後借第一筆信貸拉長還款期來降低月付金，之後又同樣過度消費，再借第二筆信貸，如此過程循環發生，導致債務越滾越大，最終走向協商甚至破產之路。鄉民貸提醒，一定要在卡債發生初期就有所警覺，若到末期收入根本無法支應還款時，恐怕連 P2P 信貸都幫不了忙。

在投資部分的運作成績，鄉民貸公布 2 年成績單，總體平均年化報酬率是 8.8%，年度違約損失 0.8%，扣除損失淨報酬仍有 8%，是銀行定存的 8 倍。目前鄉民貸的媒合成功率是百分之百，借款案只要能審核通過刊登上架，就一定找得到出借人，問題在出借者與合格借款案件有失衡現象，出借的投資人遠遠較多，使得一個借款案上架通常在 5 分鐘內就可全額媒合成功。

鄉民貸表示，投資人即使用比銀行更低的貸款利率出借給資金需求者，「平均」說來扣除違約損失後也會比存在銀行好，但重點是要平均，也就是一定要將資金平均分散成多筆小額投資，如此風險才可以控制，若投資的不平均，違約損失就可能變高，且風險自負，畢竟 P2P 是投資並不是定存。

另外也觀察到 P2P 的投資人多屬風險偏好者，喜歡利率高的案件，對利率低的較沒興趣，實際上，利率高代表違約風險高，利率低實際上安全性較好，鄉民貸建議，分散投資也不能全投資風險高的案件，應該分散在不同利率的案件，投資組合才會更安全。