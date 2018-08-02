〈樂退方程式〉摩根調查：民眾自認最晚38.5歲 要做退休理財

台灣邁入高齡化社會，幾歲開始進行退休理財規劃比較恰當，根據摩根投信今 (2) 日發布的退休快樂指數調查發現，台灣勞動民眾平均認為，38.5 歲是最晚要開始做退休理財的年紀。

根據調查指出，有投資習慣者認為，平均 37.9 歲是著手退休理財最晚的時間，相對地，沒有投資習慣者則認為 40.7 歲再開始即可，顯見有理財習慣的民眾，知道提早做準備能享受時間複利的效果，因此傾向趁早開始準備退休財富規畫。

摩根投信執行董事劉玲君表示，如果以 40 歲為分野來看，有投資習慣者中，超過半數 (55%) 認為至少要在 40 歲前展開退休理財計畫，反觀沒有投資習慣者，僅不到一半 (47.5%) 計畫在 40 歲前著手。

而整體台灣民眾中，仍有過半 (53.5%) 打算在 40 歲前進行退休理財。

令人擔憂的是，沒有投資習慣者中，逾兩成的人認為 50 歲以上再開始替退休資金做規畫即可，相較之下，有投資習慣者比例僅 12%。

劉玲君表示，對多數人來說，50 歲之後才開始進行退休理財起步已經太晚，根據試算，如果 50 歲開始每個月投入 1 萬元資金，以年化報酬 4.5% 計算，至 65 歲退休時僅能獲得 257.3 萬元的退休資金。

但如果將投資時間提早至 30 歲開始，同樣以 4.5% 年化報酬率計算，到 65 歲退休時的退休金可高達逾千萬、1021.6 萬元，相對於 50 歲才開始的民眾，同樣在 65 歲時，兩者間差距達 764.3 萬元之多，但其實 30 歲開始投資的本金，僅比 50 歲投入者多付出 240 萬而已。

劉玲君認為，開始退休理財的年齡不嫌早，而且越早著手越容易達成設定目標，只要時間夠長，且適度承擔風險，選擇比現金報酬率更高的投資標的，即使投資金額不多也能達到目標，例如若能在 25 歲起即開始透過投資存退休資金，要達成 1200 萬退休金並非難事。