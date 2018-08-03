文．馮泉富

追逐高基期熱門股的風險越來越高，一不小心就可能住進套房，轉進低基期旺季剛性需求股，等待業績爆發，是不錯的選項。

上周針對美股短線走勢的部分，曾經提醒投資人，當 S&P500 主要成分企業財報利多陸續公布，而充分反映到市場時，股市對利多訊息容易鈍化，對任何利空反而更敏銳，可能就是指數的短線高點。言猶在耳，本波走勢最強勁的 NASDAQ 指數創新高後快速拉回，雖然型態上還未破壞多方格局，但也暫時讓市場樂觀氣氛降溫。

美元指數陷入整理 減緩亞洲資金外流

市場警覺性拉升有個好處，至少行情以崩跌收場的機率小。現階段該如何研判台股後市發展，首先要觀察資金移動方向，而資金移動方向又與美元指數強弱相關。匯率原則上是相對性的比較，美元指數裡歐元成分占比最大，雖然歐元近期不再弱勢，但也未明顯轉強。所以，僅能紓緩亞洲新興市場的資金外逃壓力，若要進一步期待外資大幅回流，投資人恐怕得失望。

分析原因，由於歐元區央行 (ECB) 的利率決策會議確定維持利率與購債計畫不變，再融資利率○％、隔夜貸款利率○．二五％不變，至少將會維持目前的利率水準直到二○一九年夏季(六月)。若有必要則延長，以確保未來通膨能貼近二％。

且維持每月三百億的購債計劃直到九月，十月起將以每月一五○億的規模持續購債到十二月底結束，重點在於到期債券將持續進行再投資，直到購債計畫結束後很長一段時間。

另外一方面，下半年市場預期美國 FED 可能還將升息兩次。美元與其他貨幣的利差仍將持續擴大。顯然，期待美元指數趨勢明顯走空是不切實際的。因此，資金是否大量回流亞洲不無疑問，期待外資如先前大幅買超台股的投資人也容易失望。

經濟基期越墊越高 成為全球基本面挑戰

至於經濟基本面，觀察美國新公布的第二季 GDP 季增年率為四．一％，創下二○一四年第二季以來最高增長率，首季的季增年率也上修至二．二％（原本二．○％）。其中主要的貢獻來自消費，因受益於川普稅改，美國首季民眾個人稅務支出減少約四一○億，提升了民眾可支配所得，消費增長由第一季的○．五％大幅上升至第二季的季增年率四％，為二○一四年第四季以來最佳的消費增速表現，亦優於市場預期之三．○％。

不過，目前有個問題是股價的領先性，股價總是領先反映未來，而當經濟基期越墊越高，未來增長力道的挑戰也將越來越大。猶如您家的小孩，這次考試考了九十分，家長會期待下次考九十五分；若哪天有幸考了一百分，更是煩惱的開始，家長不知該如何期待。也許舉例不一定恰當，但股市對增長動能的敏感度是眾所周知的，更何況萬一出現不如預期時，難免遭逢一輪激烈修正。

美國經濟今年以來獨強於全世界，各項總經數據還未出現重大破綻，但台灣由於本身的結構性問題，景氣復甦力道偏弱成為目前的挑戰。繼六月外銷訂單意外呈現小幅衰退之後，日前國發會公布的「景氣綜合判斷分數」，由五月的二十九分劇減七分，六月總分降至二十二分，跌破綠燈門檻，亮出代表景氣趨緩的黃藍燈，復甦力道明顯疲弱。再觀察領先指標，六月領先指標較五月下滑○．三四％，雖然跌幅不算大，但持續未能翻到零軸之上也是事實。

台灣的景氣現階段像是在走鋼索，不管各研究單位今年的預估 GDP 增長數據為多少，大體上的共同點是下半年起逐季走低。目前不幸中的大幸是，由於美、中、日等國景氣領先指標仍持續上揚，美、中、日、歐的製造業採購經理人指數 (PMI) 也持續擴張，期待早日傳導至依賴外貿的台灣。

避開高基期族群 擁抱低基期個股

如前所述，目前「高基期」是股市面臨的大挑戰，大盤是如此，個股也是如此，中外皆然。觀察近期美股的走勢就有異曲同工的表現，市場指標 FAANG 尖牙股，股價在先前頻創新高，優質獲利的財報領先被市場預期，基期墊高，對利多訊息的反應逐步鈍化，反而在財報正式揭露時利多出盡，對任何利空訊息反應激烈。

近三個交易日，推特跌約二九％，Facebook 跌逾二一％，奈飛跌約七．七％，微軟跌約四．九％，亞馬遜跌逾四．五％，Alphabet 跌三．六％，這就是高基期的缺點。

目前台股的交易結構也出現類似問題，例如被動元件族群的第二季財報十分亮麗，公布的當下，股價仍然持續走低。顯然，利多已被市場充分預期，大部分想買的人都已上車，當股價已上漲數倍之後，對利多訊息已然鈍化。

若用產業供需狀態來解讀，當時間拉長，供需缺口將逐季縮小，最好的狀態已經呈現，期待更好可能是緣木求魚，股價當然修正劇烈。

當然，股價也不可能天天下跌，跌深總會反彈，投資人宜利用反彈波來重新調整投資組合之內容比重。市場在調整過程中，低基期個股反而將成為資金避風港。例如宏全 (9939) 就是典型處於旺季的低基期、低本益比個股。

宏全正處剛性需求旺季

宏全為台灣最大的飲品專業包材廠，營收占比，塑膠蓋約二九．三％、PET 瓶類二八％、飲料充填二五．二％、菸酒包材類約四．五四％、標籤類約四．一％。區域營收比重，台灣為四一％、中國三七．九％、東南亞約二○．五％、非洲約○．六％。

中國廠區部分，第二季營收年增二七％，表現明顯優於第一季的年增率二％，主要因江蘇宏星廠一條舊線更新及河南漯河廠兩條水線順利投產，且既有產能稼動率亦有所提升，累計上半年營收三八．五三億，年增一一％。展望第三季，中國廠區預期單季營收不低於第二季，稼動率亦將維持旺季高檔水準，並推出創新包材，如最近導入全標籤包裝 PET 瓶產品，藉此塑造類似鋁罐產品質感，該產品已獲大陸品牌廠採用。

整體維持今年營收成長一○～一五％的目標。台灣廠區部分，累季上半年營收四一．二四億元，年增一六％，優於原預期主要因無菌一廠鋁箔包及無菌二廠熱線充填新產線挹注，加上菸酒包材訂單挹注。展望未來，目前正值旺季，第三季台灣營運也將優於第二季，預期全年宏全台灣營收年增約一○％。

宏全整體第二季營收五六．七二億，年增二○．三％，季增二二．一％表現優於預期，毛利率及營益率也可望優於預期，法人預估第二季稅後 EPS 為一．六二元，年增率約三八．一％。

宏全集團長期以全球國際化為目標，非洲地區除了莫三比克宏鑫廠外，日前宣布的阿爾及利亞新廠合資案將於二○一九年第二季投注新產能，預期非洲為公司未來成長性最高的區域。

法人預估宏全全年營收約一九六．二億元新台幣，年增率約一二％，稅後淨利十三．四億，年增八．九％，稅後 EPS 約四．五八元，目前本益比僅十一．六倍，有調升空間。

來源：《理財周刊》 936 期

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