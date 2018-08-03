桃園市議員許清順 以行動證明忠誠度的實踐者

桃園市議員許清順的從政之路，一定不能漏掉民進黨前黨部主委林丕章的提攜及相知相惜，這是他生命的貴人，兩人亦師亦友。

文．李勝輝、顏瓊真

提到桃園市議員許清順的從政之路，一定不能漏掉一位他所尊稱為「老師」的民主前輩─林丕章前主委。

林丕章歷經民主進步黨蘆竹鄉鄉黨部主委、蘆竹鄉農會理事、蘆竹鄉鄉民代表、蘆竹鄉公所秘書、主任秘書、兩屆桃園縣議員及桃園縣議會黨團總召集人等經歷，不單從政資歷相當完整，而且個人操守清廉、勤政愛鄉愛土、未曾涉及任何貪污舞弊官司，是位清廉自持的和藹長者，所以在鄰里間也受到大家的愛戴與擁護。

民進黨在蘆竹鄉成立黨部是在民國八十年代，林丕章擔任第一、二屆主任委員前後共四年，幫民進黨在蘆竹鄉打下很好的基礎。

許清順 (選民暱稱阿順) 於民國八十八年在其引薦提攜下加入民進黨，後來並擔任鄉黨部第五屆主任委員及四屆蘆竹鄉黨部副總幹事。

阿順從早期跟隨首位民進黨籍蘆竹鄉長李清彰參與選民服務工作之後，開始從政治圈的新鮮人出發，萌生參選鄉民代表的念頭。這期間林前主委給了阿順不少意見與建議，對阿順後來從政的過程影響與幫助很大。

跌倒再爬起勇者無懼

雖然許清順人生首場選戰處女秀以落選收場，但是年輕就踏入社會歷練的他，並沒有就此退下陣來，反而積極檢討落選的原因，並從中改進缺點與提升自我個人素質，甚至後來回學校重拾書本充實自己，為往後的成功奠定基礎。

林丕章認為，阿順後來能成功，最大的特質是「對民進黨的忠誠度非常高」。

從蘆竹鄉黨部成立，到共同協助李清彰參選蘆竹鄉長，兩人認識將近四十年。他清楚指出當初阿順經營事務機器事業有成，其實生活可以安逸舒適，但阿順一片熱誠加入民進黨，並在創業維艱的黨部運作過程中出錢出力，協助黨部順利運轉，阿順的付出黨員與大老們有目共睹，才能得到民眾與黨內的支持，一路從鄉民代表、副主席、縣議員、市議員到現在議會黨團總召集人，這沒有圓融的處事態度與調和鼎鼐的手腕豈可勝任！

林丕章明白指出，當初地方黨部成立之後運作的過程中，有些人是盤算著個人的利益得失來做為配合黨部運作的考量，但阿順的忠誠讓他總算認為黨內後進還是有滿腔熱血的真男人存在。

主席怎麼指示、怎麼配合

憶及阿順剛當選縣議員之初，常會利用機會與林丕章泡茶聊天，藉此請益處理一些地方事務的建議，以及往後若擔任議會相關活動小組主席的細節與注意事項，言談之間滿是尊重而無架子。

而林丕章也從不藏私地傾囊相授，逐漸在這樣的互動中累積出亦師亦友的革命感情，從中也就不難了解為何他要尊稱林丕章一聲「老師」了！

對於阿順的忠誠度，林丕章舉例指出，民國九十八年，鄭文燦臨危受命，接受黨中央徵召挑戰桃園縣長大位。阿順不但自己接受民進黨提名參選蘆竹區桃園縣議員，還毅然扛起蘆竹區輔選縣長的重責大任，幫忙募款出資、規劃動員等等，樣樣開口就是要錢，而且打的是一場幾乎「結果已定」的選戰，但他沒有囉嗦第二句話，只丟下「主席怎麼指示我就怎麼配合」。

他重情重義尊倫理

林丕章對阿順下了這樣的總結：「待人親切有禮，處事果斷圓融，交友不論貴賤，服務不分黨派，與人廣結善緣，滴水之恩湧泉以報！」可見林丕章對阿順的肯定與認同了。

對於許清順而言，「愛鄉愛土孝父母，重情重義尊倫理」，好像天經地義一般。而從前輩口中能得到肯定，相信他在接下來的從政路途上將會繼續過關斬將、再造輝煌！

來源：《理財周刊》 936 期

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