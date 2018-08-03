經濟好轉人民無感 應積極推動都更提振內需補位

文．莊孟翰

Ｑ：二○一六年台灣再次政黨輪替，大家都在檢視民進黨執政兩年來的政績，蔡英文總統在參與各項活動時不斷提及，近期各項經濟數據表現亮眼，包括股市站上萬點已超過一年多，出口訂單金額也創下歷史新高，最低薪資歷經多次調整，時薪已調高至一四○元，基本工資也調整至二萬二千元，此外，失業率下降至三．六三％，同樣創下十七年來新低。

雖然各項經濟數據顯示景氣持續回溫，成長幅度甚至超越預測，不過，最近某電視台所做的民調卻顯示，民眾對於所有字面上的數據無感，甚至偏向負面評價，因此，想請教莊教授，是否有其他作法，能夠確實有效改善經濟面臨的困境，而又能讓一般民眾感受得到？

Ａ：總統蔡英文在近期出席活動時提出相關數據，根據行政院提供資料，自二○一六年下半年，經濟成長力道穩定增強，二○一七年經濟成長達二．八九％，高於二○一六年的一．四一％，並預估二○一八年可達二．六％。出口也自二○一六年第四季連續七季維持一○％以上的雙位數成長，二○一七年第四季及一八年第二季出口總值更創下歷年最高與次高紀錄。外匯存底於一八年六月達四五七一億元，創歷史新高。二○一七年失業率三．七六％，創十六年來新低，二○一八年一至六月平均失業率三．六六％，更是十八年以來新低。二○一七年總薪資同樣創歷年新高，台股更連續十四個月挺在萬點之上，二○一八年以來漲幅高居亞洲第一。就此而言，經濟數據確實已呈現逐年改善情況。

數據斐然 貧富懸殊反差明顯

即便各項數據成績斐然，但民眾卻感受不到，其因在於實際生活不如想像中美好，問題癥結在於通膨壓力有增無減，即便薪資略為提高卻跟不上物價漲幅，數據表面好看，民眾生活水準依舊未見改善。

另外，財富分配不均更是屢遭詬病，根據財政部公布數據，近年貧富不均情況明顯加劇，最富有與最底層平均所得差距已超過百倍，這也難怪只有金字塔頂端五％的富人有感，一般老百姓仍舊感受不到。此可由二○一六年合法引進動輒千萬元的超跑數量高達七千輛，二○一七年也有六千多輛見其一斑。具體數據例如財政部統計資料，二○一六年綜所稅各類所得以二十分位區分，最富有前五％年收入逾四六八．七萬元，最低五％約僅四．五萬元，兩者差距高達一○四倍。

此外，根據財政部二○一六年綜所稅申報資料統計，約有四成企業股利由稅率四○％以上的富人賺走，因此，即便股市表現再好，對於中下所得階層而言，必然存在看得到卻吃不到的失落感，也因此，無論股市上萬點多久，一般基層民眾依舊無感。因此，今後如何創造就業機會，提高薪資所得，必然也是一項亟待克服的艱鉅任務。

導引資金回台 創造內需

因此建議，想要創造有感政績應當要加速改革，例如工商界所指，光是上市櫃公司在海外第三地累積未匯回獲利就高達新台幣四．六兆元，應趁中美貿易、關稅問題及中國加強查稅之際，積極導引海外資金及台商回台投資，創造就業，提高所得，提振內需。其次，最近全國工業總會年度白皮書九大建議事項，其中攸關產業發展的租稅議題，究竟海外資金匯回是否給予租稅優惠或特赦，亦應儘早規劃定奪，俾免再度落空，殊為可惜。

其次，根據媒體公布「台灣房市交易信心調查結果」顯示，目前約有四○．七％的青年 (三十九歲以下) 有購屋計畫，當中約有五○％必須靠父母資助才能買得起，如再衡量台北市房價高居全球第二十二位，且房價租金比六十四倍係全球最高(Global Property Guide)，也顯示青年人在雙北地區無論是要買房或租房，都比想像中困難得多。因此，如何將目前的社會住宅政策調整為廣義的社會住宅，亦即運用利息補貼與租金補貼來協助青年人達成購屋願望，亦是相當值得深入探討之一大課題。

「降稅」、「都更」 活絡產業

事實上，房地產一直是相當重要的支柱產業，因此想要創造就業及提振內需，活絡房地產市場亦是選項之一，相較政府一直以來不斷將興建社會住宅當作唯一考量，建議改變思維，從「降稅」與「都更」角度切入，以帶動整體房市內需市場。

過去為打房，政府祭出鐵腕，二○一四年七月一日台北市開始實施囤房稅等一連串打房政策壓抑下，房價一路呈現下跌走勢。相較房價同樣高漲的香港，為抑制房價正研擬開徵「空置稅」，期望藉此釋出空屋，提供出租使用。

雖然台灣與香港皆從稅制上著手，效果似乎立竿見影，不過，台灣正當房市景氣轉折之際，持有稅、交易稅與資本利得稅在二○一四年之後短短三年內大幅提高，終致市場景氣每況愈下，尤其是邊際稅率高達四五％的房地合一稅，不僅國人，外資亦敬而遠之，而這也正是過去兩年外資未在台購屋置產之主要原因。

因此，如能將房地合一稅就境內居住者部分，將持有一年以下四五％之稅率調降至三五％，持有二年以下超過一年三五％之稅率調降至二五％。其次，就非境內居住者，將持有一年以下四五％之稅率調降至三五％，持有超過一年三五％之稅率調降至二五％，就有機會提高外資來台投資與購屋置產意願，並且創造更多就業機會。

當前推動改革，應首重各政府機關的縱向與橫向溝通協調，並且真正務實的解決問題，例如都市更新條例歷經六年修法，拖延至今尚未完成，導致行政部門屢遭撻伐，但真正該有所作為的立法部門才是應該加緊腳步完成修法，才能讓都更在有效法令制度之下順利推動，並帶動關聯性產業發展，一則提振內需促進消費，再則提高就業機會增加稅收。

都更因地制宜 危老稅制應比照都更辦理

此外，中南部房價相對較低，且以透天厝居多，例如彰化縣透天厝高達七七％，五樓以下建物一七％，兩者合計高達九四％，尤其推動都更曠日費時，因此，都更豈能期待一套法令行遍天下，應該要根據雙北都會區及中南部各大都市與鄉鎮的特殊建築型態與居住環境需求因地制宜，才有機會全面推動。

其次，就事實現況而言，目前各地建案都出現餘屋去化問題，顯示房地產供過於求的情況相當嚴重，是否有必要急於大量興建社會住宅，是否應思考在人口老化與少子化屆臨，七年後人口又將出現負成長情況，屆時過多的空屋是否會如同日本一樣造成社會治安死角，亦是相當值得深入探討的一大議題。此外，建議針對三十年屋齡以上的危老建物更新，稅制方面亦應比照都更條例相關規定，以期加速都更推動。另外，蔡總統在提到第四個政績時也提及推動「長照 2.0」議題，其實，這些構想我們也都在立法院公聽會時不只一次的提出，卻未受到主管機關重視，殊為可惜！是否能趁此機會融入都市更新範疇，以達到相輔相成效果，亦是當前相當值得深入探討一大課題。

有關都更議題，雖然內政部官員一再表示，在危老條例、住都中心陸續成立，再加上都更條例修法通過之後，就可完成最後一塊拼圖而快速推動，惟一般咸認「文林苑」風波迄今六年尚未完成修法，再誇口危老都更今年拚「五百案一萬戶」，於今時序已進入八月，大家不妨拭目以待！

其次，內政部官員還表示，這次修法獲最多共識之處，在於容積獎勵明確化，開發商與地主分配條件就可清清楚楚，彼此不必相互猜忌，也沒有錯誤期待，加上公權力適度介入，在資訊公開透明情況下，大家就不會意氣用事。倘若都更真是這麼容易推動，為何一個都更案動輒耗費七、八年，由此不難了解關鍵問題就出在高層官員沒接地氣！因此建議高層官員先參加幾場都更公聽會之後，再提出一個案例逐步解析研擬 SOP，看看能不能說服都更戶再說！

來源：《理財周刊》 936 期

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