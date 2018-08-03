人民幣中間價大幅下調380點 創2017年5月31日來新低

非農即將來襲，美元指數收復 95 關口，人民幣中間價報 6.8322，上一交易日中間價報 6.7942，大幅下調 380 點，創 2017 年 5 月 31 日來最低，降幅創 2018 年 7 月 20 日以來最大，在岸人民幣上一交易日收報 6.8300。

非農即將來襲美元指數收復 95 關口

美元指數大漲，突破 95 關口，之前美聯儲對美國經濟的樂觀評估，以及國際貿易局勢再度趨緊提振美元。北京時間週五 20：30，美國將公佈 7 月非農就業報告。接受外媒調查的經濟學家的預期中值顯示，美國 7 月非農就業崗位料增加 19 萬，上月為增加 21.3 萬。

專家：下半年人民幣將呈 “V” 形反彈態勢

“匯率對於穩金融非常重要。” 中國銀行國際金融研究所外匯研究員王有鑫表示，目前來看，穩定經濟增長優先度高於匯率穩定。因此，從這個角度看，只要沒有跌破潛在的風險底線，央行不會輕易出手干預外匯市場，匯率更多將由市場力量和外匯供求決定。

在王有鑫看來，當前人民幣匯率波動加大的情況下，市場對人民幣匯率預期實際上是與經濟增長預期緊密相關，二者實際上是一個硬幣的兩面。

“本輪人民幣貶值發生在美元走強階段，最近幾天美元指數出現回調，但人民幣反而加速貶值，也印證了情緒變化。美元前期快速升值的累積效應逐漸凸顯，人民幣貶值的'螺旋'效應和'自我實現'慣性逐漸形成。因此，重塑對中國經濟的信心就顯得尤為重要。” 王有鑫表示。

展望下半年，王有鑫認為，下半年人民幣匯率會 “先跌後穩”，走出“V” 形反彈走勢。

王有鑫認為，考慮到三季度美聯儲還將大概率加息，預計三季度人民幣匯率還有貶值的可能。

王有鑫表示，四季度支撐人民幣匯率走高的因素有三方面，一是美元指數在四季度會出現回調。二是我國跨境資本流動依然保持穩定，這也是央行選擇按兵不動的重要原因和底氣所在，穩定的跨境資本流動將確保人民幣匯率最終實現穩定。三是人民幣 “補跌” 需求已極大程度釋放，而且央行有充足的經驗和工具應對貶值。

人民幣短期破 7 概率小

目前市場比較一致地認為，人民幣進一步貶值壓力猶存，對美元匯率仍將延續較大波動的運行態勢，但不少機構認為，人民幣貶值空間仍有限，近期破 7 的可能性並不大。

莫尼塔宏觀研究報告指出，從中美利差、政策態度和預期差來看，後續人民幣匯率仍有貶值空間，但這一空間正在收窄。首先，目前人民幣對美元貶值幅度已較接近中美利差水位，貶值壓力的釋放愈發接近充分；其次，隨著特朗普表示不喜歡強美元，市場對美元指數的看法已不如此前樂觀。最後，目前美國花旗經濟意外指數已轉負（體現美國經濟不及預期），美國與歐洲的差值也快速向零收斂。這表明當前美元的價格應已較充分地反映了美國經濟的強勁增長，進一步上沖空間因而受限。

值得