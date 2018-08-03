〈每日外資外匯觀點〉英央行鷹氣偏多 野村喊多英鎊、大摩看衰美元強弩之末

英國央行周四貨幣政策會議，一如預期升息 25 個基點，但受到英國央行總裁卡尼發表對進一步升息及脫歐風險謹慎的言辭，英鎊隨後遭拋售，一度走低逼近 1.30 大關。

儘管如此，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在英國央行貨幣政策會議後對英鎊轉為看漲，認為英鎊兌美元在 1.30 有強勁支撐，目前正進行築底，英國央行以 9：0 的票數一致通過升息，顯示偏向鷹派；而且脫歐談判正接近達成協議，預期最終對英鎊將帶來利多影響。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

野村看好做多英鎊 趁跌買進

野村證券分析師指出，此次英國央行升息決議有利英鎊走勢，預期明年 2 月將再次升息，呼籲看多英鎊的投資人做空歐元兌英鎊，並看好做多英鎊兌美元，尤其是在升息決議後可以趁跌買進。

道明銀行也認為，若英鎊兌美元跌至 1.30 之下，將是具有吸引力的買點。

丹斯克銀行指出，英國脫歐談判進入秋季的重要時期，英鎊的風險溢價可能在短期內保持高點，歐元兌英鎊近期可能維持在 0.875-0.895 區間震盪。

但歐元兌英鎊長期來看，將因英國退歐協議明朗化和反映估值而走低，丹斯克銀行將歐元兌英鎊 3 個月、6 個月和 12 個月目標價分別設在 0.8656、0.84 及 0..83。

大摩看衰美元漲勢已是強弩之末

摩根士丹利策略師指出，美國經濟和企業獲利能力似乎正處於頂部，美元多頭部位和看漲情緒也正接近高峰，但已有諸多美國前瞻性指標開始下滑，意味著美元的漲勢可能已如強弩之末。

道明證券北美外匯策略主管 Mark McCormick 也表示，美元指數近幾個月始終未能突破關鍵的 96 關卡，一旦消息面出現利空，那些擁擠的美元多頭部位一旦撤出，將增加下跌的風險，而周五將發布的非農就業報告很可能就是一個潛在利空。

不過，Kshitij 諮詢服務團隊則認為，儘管美國聯準會的政策無法推動美元指數進一步，但只要維持在 94 之上，下周前仍有可能上看至 95.50。