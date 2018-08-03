紐約匯市—中美貿易摩擦升級 美元續漲 鷹派BOE難抗英鎊貶勢 

週四 (2 日) 交易，美元兌多數貨幣走強，而英鎊貶勢竟連升息的鷹派英國央行也無法阻擋。

英國央行 (BOE) 一如市場預期將基準利率調升 25 個基點至 0.75%，並稱第一季經濟成長放緩是短暫現象，主張第二季數據已呈現紮實改善。「持續反映出，經濟前景深受家庭、企業和金融市場對脫歐過程相關發展的反應影響。」

隨著 2019 年 3 月脫歐最後日期接近，投資者對英國和歐盟關係現況的擔憂，蓋過了 BOE 緊縮看法。分析師認為，通膨上升部份是因為英鎊走貶以及經濟前景不明確，BOE 需要在抑制通膨和未來脫歐的不確定性之間取得微妙平衡。

矽谷銀行總監 Nish Parekh 表示，「BOE 選擇升息，這點沒讓人失望且受鷹派歡迎，因為決策者一致贊成升息也認同中期還需要進一步升息。」

「由於 BOE 投票結果是 8-1，符合市場預期，因此英鎊兌美元早盤小幅反彈，但英鎊多頭對未來將實施的緊縮仍抱持謹慎.......」

英鎊兌美元在 BOE 決議後一度弭平跌幅，但隨即又再下跌，最終自週三的 1.3127 美元下降至 1.3023 美元。

歐元兌英鎊也走強，英鎊下跌 0.2% 至 0.8902 歐元。歐元兌英鎊的匯率目前被視為脫歐風險的風向球。

ICE 美元指數上升 0.5% 至 95.16。

中美貿易摩擦升級，川普週三提議將先前決定對 2000 億美元中國進口貨幣課徵的 10% 關稅提高至 25%。中國週四敦促美國「冷靜下來、恢復理智」。

被視為避險貨幣的日圓週四走強。美元兌日圓下跌 0.05%、歐元兌日圓下跌 0.56%。

離岸人民幣兌美元下跌 0.33% 至 6.838，觸及 2017 年 5 月以來最低水準。

與中國貿易息息相關的澳洲經濟，其貨幣也遭拋售，澳元兌美元下跌 0.43%。

新興市場方面，土耳其里拉兌美元貶勢加劇，在昨日史上 1 美元首次突破 5 里拉後，週四美元更加站穩此關卡，根據 FactSet，美元兌里拉上漲 1.5% 至 5.0672 里拉。

另一個市場焦點是南非幣蘭特，週四蘭特兌美元同樣表現糟糕。

南非主政的 ANC 黨宣布，將支持一項憲法修正案，允許某些情況下無償徵收土地。RBC 外匯策略全球主管 Elsa Lignos 認為，這預計對投資者信心產生負面衝擊，也會抑制外資流入南非。

美元兌蘭特上漲 1.7% 至 13.4492 蘭特。