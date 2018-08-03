【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市週四個別發展，蘋果（AAPL.US）股價上漲，成為首家市值破萬億美元的公司。道瓊斯指數微跌至 25,326 點；標準普爾指數上升 0.5% 至 2,827 點；納斯達克指數上升 1.2% 至 7,803 點。

油價週四上升，因有報告預期美國原油庫存將回落。紐約 9 月期油上升 1.9% 至每桶 68.96 美元。金價下跌，因美元上升。紐約 12 月期金下跌 0.6% 至每盎司 1,220.1 美元。

香港和內地股市週四下跌。博彩股跑輸大市，永利澳門（1128.HK）次季業績遜預期，股價大跌 9.6%，銀河娛樂（27.HK）菲律賓長灘島新賭場項目煞停，股價下跌 5.3%；重型機械股也受壓，濰柴動力（2338.HK）遭券商看淡，下跌 12.0%。恒生指數下跌 2.2% 至 27,715 點，國企指數下跌 2.2% 至 10,733 點，香港股市成交金額增加 18.5% 至 1072 億港元。上證綜合指數下跌 2.0% 至 2,768 點，滬深兩市成交金額增加 18.1% 至人民幣 3,809 億元。

◆行業及公司新聞

◇華潤啤酒（291.HK）宣布其控股股東將以 243.5 億港元向 Heineken（HEIA.NA）配售擴大後股本 40%（相當於隱含價格 36.3 港元，較最後收盤價溢價 2.4%），而控股股東之母公司將以 4.6 億歐元購買 Heineken 0.9% 股權。Heineken 將轉讓中國、香港及澳門業務予華潤啤酒。

◇當代置業（1107.HK）公布營運數據，2018 年首 7 月物業合約銷售額、物業合約銷售面積及銷售均價分別為人民幣 158 億元、147 萬平方米，及每平方米人民幣 10,789 元，分別同比增長 59.1%、47.0% 及 8.3%，其中 7 月份則分別按年上升 1.3 倍、1.7 倍及下跌 15.0%，雖均價有所下跌，但銷售狀況較上半年為佳。

◇長江實業（1113.HK）公布 2018 年中期業績，收入 241 億港元，按年下跌 19.2%，受惠於錄得出售投資物業之得益 118 億港元，股東應佔溢利同比增加 65.3% 至 248 億港元，而重估及出售投資物業前之溢利為 121 億港元，按年上升 20.1%。建議派發中期股息每股 0.47 港元，同比增長 11.9%。

◇恒達科技（1725.HK）就組裝及生產 PCBA 及全裝配電子產品提供綜合製造服務，公司的 PCBA 大致應用到三大行業的最終電子產品，分別是銀行及金融、電信及智能裝置；而全裝配電子產品在客戶各自品牌名下或其最終客戶品牌名下銷售，主要包括流動電話、投影機、mPOS 及太陽能逆變器，而流動電話及平板電腦的生產外判予獨立第三方公司。按 2017 年的收益計，公司於中國 EMS 市場的市場份額為 0.03%。2015-2017 年，公司收益分別為人民幣 1.8、2.7 及 3.7 億元，股東應佔溢利分別為人民幣 1,399、 2,208 及 2,851 萬元。公司預計 2018 年溢利將同比減少，因上市開支導致行政開支增加所致。公司今天起至 8 月 8 日招股，預計 8 月 16 日上市，招股價介乎 1.7-2.0 港元，淨集資額約 1.0 億港元（招股價中位數，90% 配售），市值介乎 5.1-6.0 億港元，相當於 15.6-18.3 倍 2017 年市盈率。

◇廣汽集團（2238.HK）公布 2018 年 7 月份汽車銷量 17.0 萬輛，同比增長 7.2%，首 7 月累計銷量為 119 萬輛，按年增加 5.8%，7 月份銷量增速優於上半年。

◇麥迪森（8057.HK）宣布終止收購 BITPoint Japan 之 20% 股權，不過公司與目標公司合作發展虛擬貨幣交易平台及虛擬貨幣相關業務仍將有效。此外公司早前計劃將配售事項所得款淨額約 1.2 億港元用以收購撥資，因收購終止，因此決議將其用途變更為用於投資類似業務，現時正就有關投資之條款與一名獨立第三方進行磋商。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

