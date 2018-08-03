海航擬售飛機租賃Avolon 帳面價值570億 潛在買家李嘉誠鄭家純企業

《彭博》引述知情人士指，海航 (600221-CN) 正研究出售愛爾蘭飛機租賃業務 Avolon，潛在買家包括長實 (1113-HK) 大股東李嘉誠和新世界 (0017-HK) 主席鄭家純旗下企業。

消息人士指，海航集團已經就出售 Avolon 的股權或部分飛機，並曾經就潛在買家，包括李嘉誠及鄭家純家族控制的企業舉行會談，惟討論仍處於初步階段，最終未必達成交易。

李嘉誠家族旗下持有的長實集團，以及鄭家純家族旗下的新創建 (0659-HK) 均各自擁有飛機租賃業務。

截至去年底，Avolon 的賬面價值約為 73 億美元 (約港幣 569 億元)，一旦交易成真，有可能成為海航最大的出售資產交易。

海航旗下渤海金控 (000415-CN) 在 2016 年收購總部位於都柏林的 Avolon，而 Avolon 在 2017 年斥資逾 100 億美元，收購 CIT Group 的飛機租賃業務，成為全球第三大飛機租賃公司。Avolon 網站顯示，截至 6 月底，公司共擁有 890 架飛機。

去年底傳出，Avolon 決定不會再借貸予母公司海航及海航旗下的渤海金控。

另據香港《明報》報導，除了飛機租賃業務，隸屬上海市政府的國企錦江國際，亦正考慮收購海航旗下的麗笙酒店 (Radisson Hotel)，料交易涉及至少 20 億美元 (約港幣 156 億元），惟目前尚處於初步階段，不排除之後會有其他買家參與競購。錦江國際、海航及麗笙酒店均對報道未予置評。

據了解，海航旗下海航航旅於 2016 年收購美國卡爾森酒店 (Carlson Hotels Inc)，而卡爾森酒店旗下酒店品牌包括麗笙、麗亭 (Park Plaza) 及 Country Inns & Suites。

海航年前於海外大舉收購，傳遭大陸監管機構調查。海航今年初承認有流動性問題後，陸續變賣資產，包括將 3 幅啟德地皮分別售予恒地 (0012-HK) 及會德豐 (0020-HK)，以及減持部分德銀股權套現，粗略統計，年初至今海航賣產，已套現逾 386 億元。

另外，海航集團昨日發聲明，任命副董事長兼首席執行官譚向東，擔任海航國際董事長，以接替早前因意外離世的海航集團前聯席董事長王健。