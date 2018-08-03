騰訊北水連賣15日破紀錄 惟小摩客戶愈跌愈買 今開盤跳漲1.16%

北水昨 (2) 日破紀錄單日拋售 19.8 億元騰訊 (0700-HK)，連續 15 個交易日走資，成滬港通 2014 年 11 月通車以來，該股被減持的最長紀錄。騰訊股價已連跌 6 日，昨收報港幣 345 元，跌 2.8%，今 (3) 日開盤跳漲 1.159%，報港幣 349 元。

圖：新浪財經

據統計，自 7 月 13 日開始，大陸投資者已循港股通 (滬及深) 累計減持 81.1 億元的騰訊股份。當中主要反映中美貿易戰形勢惡化、人民幣匯價愈見波動及企業資金周轉需求驟增等因素。

另一方面，以騰訊去年加權平均價港幣 302.53 元計，去年積極增持股份的北水，目前帳面仍有水位，遂趁調整先行獲利。

騰訊大股東 Naspers 于 3 月底以每股港幣 405 元配售 1.9 億股，套現港幣 769 億元，但股價輾轉調整後，現價已較配股價低港幣 60 元。假設接貨的投資者至今一股未賣出，帳面虧損已高達港幣 114 億元。

值得留意是，中央結算系統顯示騰訊大股東配股當日，摩根大通的倉位淨增 1.05 億股，相當於接過一半配股貨源。若摩根大通客戶不作減持，帳面至今已虧蝕港幣 63 億元。

此外，騰訊股價由 7 月初的港幣 393 元一路滑落至昨日的港幣 345 元，寄存於摩根大通的騰訊持倉卻不減反增 5120 萬股，反映該行客戶愈跌愈買。

另據昨天發佈的《中國遊戲產業報告》顯示，今年上半年大陸移動遊戲實際銷售收入超過人民幣 600 億元，期內收入排在市場前 20 的移動遊戲中，由騰訊、網易 (NTES-US) 運營的遊戲產品共計 16 款，其中騰訊錄得多達 10 款，佔據半壁江山，位居榜單首位的依然是《王者榮耀》，堪稱吸金王。

騰訊集團副總裁程武表示，騰訊自主研發的《王者榮耀》海外版《Arena of Valor》，已經在全球超過 85 個國家和地區上線，有了過億的註冊用戶，至此，《王者榮耀》及《AoV》也已經成為全球註冊用戶最多的移動遊戲。

他透露，這個月底，《AoV》還將與《英雄聯盟》、《皇室戰爭》一起，首次出現在亞運會的賽場上。

據統計，2018 年 1 至 6 月，大陸移動遊戲市場實際銷售收入人民幣 634.1 億元，年增 12.9%；移動遊戲用戶 4.6 億人，年增 5.4%。

值得注意的是，中國國家文化和旅遊部昨日落實針對網路文化產品展開專項審查工作，規範市場經營秩序，依法查處內容違規、低俗的網路文化產品，27 家大陸動漫、影片及音樂平臺被列入檢查物件名單之中，除了騰訊旗下的騰訊動漫及騰訊視頻，嗶哩嗶哩 (B 站)、抖音、網易及愛奇藝等熱門網站，亦在審查名單之中。

美東時間週四 (2 日) 收盤，愛奇藝 (IQ-US) 跌 5.2%，報 30.42 美元；嗶哩嗶哩 (B 站) 早盤一度跌 3%，收盤報 11.51 美元，上漲 1.59%。